Výrobu čipů ohrozí nedostatek vody

Polovodiče jsou základními stavebními kameny čipů, které najdeme v nejšpičkovější elektronice, v mobilech, letadlech, nových autech, ale také třeba v zubním kartáčku nebo moderní žárovce. Pro výrobu polovodičů je však zapotřebí hodně vody. A světová místa výroby jsou zrovna v oblastech, kde vody ubývá.

Jako polovodiče slouží prvky křemík, germanium a selen, sloučeniny arsenid galia (GaAs), sulfid olovnatý (PbS) a další. Jejich elektrická vodivost závisí na okolních podmínkách (elektrickém proudu, teple, světle), jež se dají cíleně měnit, což pak umožňuje řízené fungování elektronické součástky, která je obsahuje.

V posledních letech se ukazuje, že polovodičové čipy nemusí být v Evropě snadno k mání. Pandemie covidu-19 výrazně zkomplikovala výrobu čipů v Asii, odkud pochází drtivá většina světové produkce, a jejich následnou dopravu k nám.

K tomu mezi Čínou a USA probíhá závod o technologickou převahu ve světě. Spojené státy Číně omezují přístup ke klíčovým technologiím i v oboru polovodičů a je otázka, jaký vliv to bude mít na dodávky do Evropy.

Plných 90 procent světové produkce čipů pochází z Tchaj-wanu, kde teď výrobu s vysokou pravděpodobností narušilo zemětřesení z minulých dnů.

Sucho vadí technologickému průmyslu

A aby toho nebylo málo, přibývá i varování, že výrobu polovodičů ohrozí nedostatek vody, který se při současné změně klimatu projevuje stále výrazněji. Klimatickou změnu provázenou nedostatkem vody považuje za rizikový faktor například nedávná studie americké ratingové agentury S&P Global Ratings (dříve Standard & Poor’s).

Při výrobě polovodičů je totiž zapotřebí hodně vody – k odstranění nečistot z materiálu, který musí být při výrobě extrémně čistý, k oxidaci, která na povrchu polovodiče vytváří ochrannou vrstvu, i při dalších úpravách, při nichž se voda často používá jako rozpouštědlo pro používané chemikálie.

Na již zmíněném Tchaj-wanu využije typický výrobní závod na polovodiče 8 až 16 milionů litrů velmi čisté vody denně. To je, velmi zhruba, desetina denní spotřeby celé Prahy.

Výrazné sucho na Tchaj-wanu zažívají od roku 2021 a stává se, že zemědělci dostávají zaplaceno, aby nechali svá pole ležet ladem, nezavlažovali je a nechali takto ušetřenou vodu průmyslu, upozorňuje kanadský profesor Josh Lepawsky z Newfoundlandské univerzity.

Rizikové oblasti

Profesor Lepawsky současně vypočítává, že 40 procent současných světových továren na výrobu polovodičů je na územích, na nichž se od roku 2030 očekává vysoké riziko nedostatku vody. Obdobně na tom jsou i továrny, které jsou nyní ve výstavbě nebo jejichž stavba byla teprve ohlášena.

A to neplatí jen v Asii, ale globálně, tvrdí profesor Lepawsky. Například ve Spojených státech si americká společnost Intel, tchajwanská Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), jež globálně vede ve výrobě pokročilých polovodičů, a jihokorejský Samsung vybraly pro stavbu svých nových továren na polovodiče jihozápad USA. Tedy oblast, kde od roku 1994 je oficiálně sucho. Nejvýznamnější řeka protékající oblastí je Colorado, v jejímž povodí byl nedostatek vody vyhlášen v roce 2021.

Josh Lepawsky dodává, že v Evropě situace s vodou pro průmysl není o moc lepší.

Postavené nebo rozestavené výrobní závody už samozřejmě nikdo nikam nepřemístí. Zřejmě nezbude než začít hledat možnosti efektivnějšího využití vody a její další recyklace. A také přemýšlet, jestli příští výrobní podniky neumístit na vhodnější místa.

