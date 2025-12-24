Proklatě drahá pochoutka. Obyčejný kapr zdražil za šest let o třetinu
Štědrovečerní večeře se prodražuje. Nejvíce rostly ceny vajec, ale dražší jsou i tradiční kapři.
Živý kapr letos stojí průměrně 126,23 koruny za kilogram, což ve srovnání s loňskem představuje mírný nárůst o 1,08 koruny (tedy o 0,86 procenta). Víc, a sice o 14,34 koruny (o 22,42 procenta), zdražila vejce, kdy balení deseti kusů tento měsíc vyjde v průměru na 78,29 koruny. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vejce od letošního srpna postupně zdražují také v meziměsíčním srovnání, nyní proti listopadu téměř o pět korun (o 6,62 procenta).
Od roku 2019, kdy ČSÚ ve své databázi začal uvádět data, cena kapra setrvale roste. Letos si za něj lidé proti roku 2019 připlatí 29,44 koruny (30,42 procenta). Před letošními Vánoci nahlásili prodejci kaprů Státní veterinární správě přibližně 2500 prodejních míst, podobně jako v minulém roce. Nejvíc míst, zhruba třetina, opět připadá na Jihomoravský kraj. V Praze veterináři evidují 178 stánků, o dva méně než loni.
České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.
Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře
Názory
Vejce budou dál zdražovat
Důvodem současného zdražování vajec je podle dřívějšího vyjádření Českomoravské drůbežářské unie šíření ptačí chřipky v Evropě a přestavba chovů, kdy ty klecové budou v Česku od roku 2027 zakázány. Vejce z klecových chovů ale přestanou velké obchodní řetězce nabízet od příštího roku, což může mít podle unie na cenu rovněž vliv.
Po zveřejnění záběrů z velkochovů se obchodní řetězce před sedmi lety zavázaly k tomu, že klecová vejce přestanou prodávat do letošního roku. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že tato vejce lidé v obchodech nenajdou od začátku ledna 2026. Podle něj ale nehrozí, že by byl vajec v nedostatek.
Suroviny na pečení jsou letos téměř o desetinu dražší než loni. Z toho nejvíc zdražily ořechy, hlavně vlašské. Lidé si ale připlatí také za kakao nebo strouhaný kokos. Naopak máslo meziročně zlevnilo zhruba o 30 procent, vyplynulo dříve z analýzy společnosti Česká distribuční.
Zatímco zlato se drží na rekordních hodnotách, stříbro překvapuje ještě dynamičtějším růstem. Od začátku roku posílilo o 143 procent a dnes poprvé překonalo hranici 70 dolarů za unci.
Stříbro na rekordu. Roste rychleji než zlato. Důvodů je víc
Trhy
