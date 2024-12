Kapr je rok od roku dražší. Obchody dnes zavřou ve 12:00 hodin

Dnešní štědrovečerní tabuli bude v mnoha českých domácnostech zdobit smažený kapr, bramborový salát a vánoční cukroví. Zatímco kapr je letos oproti loňsku opět dražší, brambory zlevnily. Vánoční pečení se neobejde bez másla, které to oproti loňsku zdražilo asi o třetinu. Stejně tak vejce. Sečteno a podtrženo, štědrovečerní hostina vyjde dráž než loni. Poslední nákupy potravin dnes pořídíte do 12:00 hodin. Pak obchody na svátečný dny až do 27. prosince zavřou. Online prodejci potravin ale budou rozvážet už 26. prosince.

Kilogramový živý kapr letos vyjde na 125,15 koruny, téměř o tři koruny dráž než minulý rok. Asi o třetinu víc proti loňsku stojí máslo a vejce, mírně stoupla také cena mléka. Cukr, mouka a brambory jsou naopak oproti loňským Vánocům levnější. Vyplývá to z prosincových údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Od roku 2019, ke kterému ČSÚ ve své databázi začíná uvádět data, cena kapra setrvale roste. Ve srovnání s dobou před pandemií covidu-19 tato položka vánočního košíku zdražila o 29,3 procenta. Státní veterinární správě letos prodejci po celému Česku nahlásili necelých 2500 stánků, loni jich bylo zhruba 3000. Počet prodejních míst mohlo ovlivnit i to, že řetězce Tesco, Billa a Lidl zakázaly kádě s kapry před svými obchody.

V růstu v prosinci pokračovala cena másla. Běžná 250gramová kostka stojí 71,64 koruny, což je o 31,18 procenta více než loni a o necelé procento více oproti listopadu. V meziměsíčním srovnání máslo letos postupně zdražovalo od března, přičemž od července výrazněji. Balení deseti vajec tento měsíc vyjde na 63,95 koruny, loni to bylo 48,91 koruny. Meziměsíčně vejce mírně - o 1,33 procenta - zlevnily.

Meziročně zdražila také další z vánočních položek - mléko, i když mírněji než máslo a vejce. Letos si za něj lidé připlatí necelá tři procenta.

Mouka a cukr si oproti loňsku udržují nižší ceny. Na kilogramu pšeničné hladké mouky, který aktuálně vyjde na 16,55 koruny, lidé ušetří 15,39 procenta. Meziměsíčně cena mouky klesla o 5,05 procenta. Kilogram krystalového cukru zlevnil ještě výrazněji - ve srovnání s loňskem o 31,11 procenta a oproti listopadu o 3,87 procenta. Aktuálně cukr podle ČSÚ stojí 20,64 koruny. Levnější než loni je vedle mouky a cukru například i kilogram konzumních brambor, a to o 2,56 procenta. Meziměsíčně však cena brambor, která je teď 23,98 koruny, stoupla asi o čtvrtinu.

Potraviny byly se začátkem letošního roku přeřazeny do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH) 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů.

Dnes mohou být velké obchody, tedy například řetězce s potravinami, otevřeny do 12:00. Na první a druhý svátek vánoční 25. a 26. prosince musí zavřít. Totéž bude platit také 1. ledna, stanovuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku ze zákona mají čerpací stanice, lékárny či obchody na letištích a nádražích.

