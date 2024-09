Odehrála se v ní jaderná katastrofa, teď ji do provozu uvedou kvůli Microsoftu

Americká společnost Constellation Energy znovu uvede do provozu jadernou elektrárnu Three Mile Island, ve které se odehrála nejhorší jaderná havárie na území Spojených států.

Elektrárna bude na základě 20leté dohody zajišťovat dostatek uhlíkově neutrální energie americké společnosti Microsoft pro rozvoj její umělé inteligence (AI). Plánované znovuotevření elektrárny ukazuje na měnící se přístup USA k jaderné energii. Constellation Energy oznámila svůj záměr na znovuotevření pět let poté, co její tehdejší mateřská společnost Exelon rozhodla o jejím uzavření, protože elektrárna byla ztrátová. Podle plánu by měla začít fungovat nejpozději do roku 2028.

Nikdy předtím nebyla americká jaderná elektrárna po vyřazení znovu uvedena do provozu a nikdy předtím nebyl veškerý výkon jedné komerční jaderné elektrárny přidělen jedinému zákazníkovi.

USA mění přístup k energii z jádra

Při havárii v roce 1979 elektrárna zcela přišla o jeden ze dvou reaktorů, Unit 2. Nyní Constellation Energy chystá opětovné spuštění reaktoru Unit 1. Před odstavením v roce 2019 výkon reaktoru činil 835 megawattů, což je dostatek elektřiny pro pokrytí spotřeby 800 tisíc domácností.

Microsoft si od dohody slibuje, že se stane nejpozději do roku 2030 uhlíkově neutrální. Finanční podmínky dohody nebyly zveřejněny.

Dohoda mezi oběma firmami reaguje na snahu Bidenovy administrativy změnit v USA přístup k jaderné energii. Chce tím snížit emise skleníkových plynů z energetického sektoru, které mají negativní dopad na životní prostředí. Svůj závazek potvrdil Washington i tím, že minulý rok ve státě Georgie uvedl do provozu vůbec první reaktor od havárie z roku 1979.

Provoz datových center a AI je energeticky náročný. Datová centra mají nyní na spotřebě elektřiny v USA podíl kolem čtyři procent a podle prognóz se má tento podíl do roku 2030 zdvojnásobit.

Jaderná energie je považována za „zelenou“, protože na rozdíl od spalování zemního plynu nebo uhlí při výrobě elektřiny nevytváří emise skleníkových plynů. Výstavba nebo opětovné spuštění elektráren je však nákladné a stále neexistuje dlouhodobé řešení pro vyhořelé, ale vysoce radioaktivní uranové palivové tyče.

