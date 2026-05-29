Nvidia sází miliardy na fotoniku. Chce snížit energetickou náročnost AI
Nvidia v posledních třech měsících investovala nejméně 6,5 miliardy dolarů do firem vyvíjejících fotonické technologie. Ty využívají světlo k přenosu dat a mohou pomoci odstranit jednu z hlavních překážek dalšího rozšiřování umělé inteligence: rostoucí spotřebu energie v datových centrech.
Nvidia od začátku března oznámila investice do společností Lumentum, Coherent a Marvell, které vyvíjejí fotonická řešení pro rychlejší a energeticky úspornější přenos dat. Dalších 500 milionů dolarů má směřovat do společnosti Corning na vývoj pokročilé optické konektivity. Nvidia se také zapojila do půlmiliardového financování startupu Ayar Labs, který se zaměřuje na optické propojení čipů. Uvádí to server CNBC.
Fotonika je považována za efektivnější alternativu k tradičnímu přenosu dat pomocí elektřiny a měděných kabelů. V infrastruktuře umělé inteligence může sloužit k propojení grafických procesorů, pamětí, síťových čipů, serverů i celých datových center.
Úspory energie
„Photonics představuje pro Nvidii způsob, jak škálovat svou infrastrukturu umělé inteligence bez nákladů na energii, které by vznikly v případě setrvání u elektřiny a mědi,“ řekl CNBC Alvin Nguyen, hlavní analytik společnosti Forrester.
Podle něj si Nvidia investicemi do fotonických firem zajišťuje, že vývoj této technologie bude pokračovat a že společnost nenarazí na limity škálování a výkonu spojené s tradiční elektrickou konektivitou.
Evropa nemá vlastní Nvidii ani OpenAI, přesto si investoři našli způsob, jak zde vsadit na umělou inteligenci. Nakupují akcie firem, které dodávají technologie pro výrobu čipů, optické sítě nebo vybavení datových center. Výsledkem je prudká rally u jmen jako Aixtron, Technoprobe, STMicroelectronics nebo Nokia.
Význam optických řešení podle analytiků poroste zejména s nástupem nové generace AI racků. „Plán společnosti Nvidia pro racková řešení nové generace s umělou inteligencí bude vyžadovat stále větší množství optické konektivity pro zpracování exponenciálně rostoucí šířky pásma s novými modely a vyšším využitím,“ uvedl pro CNBC Brian Colello, hlavní akciový analytik Morningstar.
Nvidia už některé fotonické technologie začala začleňovat do svých síťových řešení. Na březnové konferenci GTC šéf společnosti Jensen Huang uvedl, že firma rozšiřuje využití křemíkové fotoniky v ethernetové platformě pro propojování AI továren a GPU clusterů. Dodal také, že Nvidia začíná přidávat fotoniku do propojení mezi grafickými procesory.
Křemíková tecchnologie
„Množství kapacity křemíkové fotonické technologie, které potřebujeme, je podstatně vyšší, než jaké má svět dnes,“ řekl Huang. „Spolupracujeme tedy s dodavatelským řetězcem, abychom se ujistili, že jim můžeme pomoci vybudovat kapacitu předem.“
Rostoucí zájem investorů je vidět i na akciích firem z tohoto segmentu. Akcie Lumentum si od začátku roku připsaly 134 procent, Coherent vzrostl o 96 procent, Marvell o 122 procent a Corning o 111 procent.
