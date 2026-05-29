Nvidia sází miliardy na fotoniku. Chce snížit energetickou náročnost AI

Nvidia sází miliardy na fotoniku. Chce snížit energetickou náročnost AI

Nvidia v posledních třech měsících investovala nejméně 6,5 miliardy dolarů do firem vyvíjejících fotonické technologie. Ty využívají světlo k přenosu dat a mohou pomoci odstranit jednu z hlavních překážek dalšího rozšiřování umělé inteligence: rostoucí spotřebu energie v datových centrech.

Nvidia od začátku března oznámila investice do společností Lumentum, Coherent a Marvell, které vyvíjejí fotonická řešení pro rychlejší a energeticky úspornější přenos dat. Dalších 500 milionů dolarů má směřovat do společnosti Corning na vývoj pokročilé optické konektivity. Nvidia se také zapojila do půlmiliardového financování startupu Ayar Labs, který se zaměřuje na optické propojení čipů. Uvádí to server CNBC.

Fotonika je považována za efektivnější alternativu k tradičnímu přenosu dat pomocí elektřiny a měděných kabelů. V infrastruktuře umělé inteligence může sloužit k propojení grafických procesorů, pamětí, síťových čipů, serverů i celých datových center.

Úspory energie

Photonics představuje pro Nvidii způsob, jak škálovat svou infrastrukturu umělé inteligence bez nákladů na energii, které by vznikly v případě setrvání u elektřiny a mědi,“ řekl CNBC Alvin Nguyen, hlavní analytik společnosti Forrester.

Podle něj si Nvidia investicemi do fotonických firem zajišťuje, že vývoj této technologie bude pokračovat a že společnost nenarazí na limity škálování a výkonu spojené s tradiční elektrickou konektivitou.

Význam optických řešení podle analytiků poroste zejména s nástupem nové generace AI racků. „Plán společnosti Nvidia pro racková řešení nové generace s umělou inteligencí bude vyžadovat stále větší množství optické konektivity pro zpracování exponenciálně rostoucí šířky pásma s novými modely a vyšším využitím,“ uvedl pro CNBC Brian Colello, hlavní akciový analytik Morningstar.

Nvidia už některé fotonické technologie začala začleňovat do svých síťových řešení. Na březnové konferenci GTC šéf společnosti Jensen Huang uvedl, že firma rozšiřuje využití křemíkové fotoniky v ethernetové platformě pro propojování AI továren a GPU clusterů. Dodal také, že Nvidia začíná přidávat fotoniku do propojení mezi grafickými procesory.

Křemíková tecchnologie

„Množství kapacity křemíkové fotonické technologie, které potřebujeme, je podstatně vyšší, než jaké má svět dnes,“ řekl Huang. „Spolupracujeme tedy s dodavatelským řetězcem, abychom se ujistili, že jim můžeme pomoci vybudovat kapacitu předem.“

Rostoucí zájem investorů je vidět i na akciích firem z tohoto segmentu. Akcie Lumentum si od začátku roku připsaly 134 procent, Coherent vzrostl o 96 procent, Marvell o 122 procent a Corning o 111 procent.

Dukovany vstupují do další fáze příprav na svoji jadernou budoucnost. Dvacet čtyři českých odborníků se v Soulu školí v práci s palivem pro plánované bloky APR1000, které má dodat jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel. První z nových bloků by měl začít palivo využívat v roce 2036.

Nové dukovanské bloky zatím existují především na papíře, v harmonogramech a projektových dokumentech. Přípravy na jejich provoz už se ale přesouvají i do velmi konkrétní roviny: k jadernému palivu.

Do Soulu odjela skupina 24 českých odborníků, kteří se učí pracovat s palivovou technologií určenou pro budoucí bloky elektrárny Dukovany. Výcvik zajišťuje jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel, která bude palivo pro nové bloky dodávat. Informovala o tom společnost Elektrárna Dukovany II.

nst

Školení se účastní 12 zaměstnanců Elektrárny Dukovany II, tři zástupci ČEZ, pět pracovníků Energoprojektu Praha a čtyři odborníci z Ústavu jaderného výzkumu Řež. Současný kurz je první ze čtyř plánovaných. Další mají následovat v letech 2029, 2030 a 2031.

Palivo jako klíčová část jaderné bezpečnosti

Dodávka paliva na několik let provozu je součástí smlouvy na výstavbu dvou nových dukovanských bloků. Nejde přitom jen o logistiku nebo obchodní položku v kontraktu. Palivo je jednou z nejcitlivějších částí celého jaderného provozu a práce s ním vyžaduje dlouhodobou přípravu, přesnou znalost technologie i úzkou spolupráci dodavatelů s provozovatelem elektrárny.

Generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský zdůraznil, že s rozvojem jaderné energetiky v Evropě poroste i poptávka po specializovaném know-how. Česká republika podle něj už má rozsáhlé zkušenosti s palivem pro reaktory typu VVER a dlouhodobě spolupracuje s významnými výrobci, jako jsou francouzská Framatome a americký Westinghouse. Korejská technologie má tento okruh znalostí dále rozšířit.

Od ruského paliva k širší dodavatelské základně

Stávající čtyři dukovanské bloky typu VVER 440 byly uvedeny do provozu v letech 1985 až 1987. Dosud v nich slouží ruské palivo TVEL. Elektrárna ale postupně rozšiřuje dodavatelské možnosti. Loni obdržela první palivo od americké společnosti Westinghouse a další dodávka má přijít letos.

Podobná proměna zapadá do širšího trendu evropské energetiky: snahy o větší bezpečnost dodávek a menší závislost na jediném zdroji. U jaderného paliva je taková diverzifikace mimořádně důležitá, protože změna dodavatele není otázkou prosté výměny obchodního partnera, ale složité technické, licenční a bezpečnostní přípravy.

Nové Dukovany: korejský projekt s českou stopou

Zakázku na výstavbu dvou nových bloků v Dukovanech získala jihokorejská společnost KHNP. Nové reaktory mají být typu APR1000 a podle současných plánů by měly být zprovozněny v letech 2036 a 2037.

Právě rok 2036 je důležitý i pro palivový harmonogram. V prvním novém bloku by tehdy mělo být palivo použito poprvé. Školení českých expertů v Soulu tak není jen formální položkou v přípravách. Je to jeden z kroků, který má zajistit, aby v době spuštění nových bloků byla v Česku připravena nejen infrastruktura, ale také lidé schopní s novou technologií bezpečně a kvalifikovaně pracovat.

Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Léky na hubnutí GLP-1, prodávané například pod názvy Ozempic či Mounjaro, přinášejí nečekané konsekvence do reálného byznysu. Například do retailu. Zatímco výrobci cukrovinek, alkoholu a ultrazpracovaných potravin si rvou vlasy nad padajícími tržbami a snaží se zákazníky oblbnout alespoň nálepkami „protein“ (spolu s peptidy velký módní trend), řetězce s oblečením otevírají šampus. Ukazuje se, zatím v Americe, že lidé, co ztratili přebytečná kila, se konečně rádi vidí v zrcadlech zkušebních kabinek.

Takže, obézní zákazníci, kteří kupovali velikosti 4XL a 5XL v tmavých barvách a ve specializovaných obchodech zaměřených na nadměrné velikosti, míří do fancy prodejen obchodních domů Macy’s a Nordstrom - a odnášejí si světlé oblečení vytoužených,  a konečně dosažených, menších velikostí. Čeká se, že se peníze přesunou od skladkostí k fashion. Pro akcie těchto obchoďáků je to určitě dobrá zpráva. Pro ty, co jsou proti fast fashion, ne tak úplně. 

Snaha o co nejdelší život (nesmrtelnost, možná?), a to celé ve zdraví a kráse, je prostě megatrendem poslední doby. Jak napovídá zájem o zmíněné léky na hubnutí, lidstvo se asi definitivně rozhodlo vyměnit vůli za chemii. Takový etalon biohackingu se odehrál před pár dny v Las Vegas, a sice první Enhanced Games, sportovní soutěž, která chce být protiváhou - možná budoucí náhradou? - tradičních, údajně nudných, olympiských her. 

O deset let mladší?

Spoluzakadatelem je německý miliardář a biohacker Christian Angermayer. Ten si sám dává injekce léků na hubnutí, testosteronu a růstových hormonů. Když se chce cítit dobře ve společnosti, píchá si peptid oxytocin, který lékaři běžně používají k vyvolání porodu. Na soustředění si bere stimulant, normálně předepisovaný na spánkovou apnoe. Je mu 48 a prý vypadá o deset let mladší, no posuďte sami. 

Angermayer je přítelem Petera Thiela, spoluzakladatele PayPalu, Palantiru, kamaráda Elona Muska a šedé eminence současné americké finanční i politické elity. Oba spojuje podobný životní styl: povařují se za libertariány, byť Thiel v poslední době trošku odplul do jiných vod, třeba svérázné podoby náboženství, mimochodem skvěle to ztvárnil South Park. Oba se otevřeně se hlásí k homosexualitě a mají rádi hezké věci a lidi. Thiel a jeho další konexe ze Silicon Valley i Bílého domu se proto blýskli jako sponzoři olympiády na steroidech. Včetně Donalda Trumpa mladšího.. A o co šlo? Myšlenkou her, kterým se přezdívá steroidové hry, je úplná absence antidopingových testů.

Na rozdíl od klasických olympijských her mohou sportovci, a je jim to dokonce doporučováno, používat látky zvyšující výkon (PEDs), jako jsou anabolické steroidy, růstové hormony nebo EPO. Podle komentátorů sportovci na steroidech zas takové zázraky nepřinesly.   Mateřská společnost stojící za Enhanced Games vstoupila těsně před hrami - letos v květnu - na burzu s valuací kolem 1,2 miliardy dolarů. Cílem zakladatelů není jen pořádat show, ale pod touto značkou následně masově prodávat vlastní doplňky stravy, legální hormonální terapie a longevity produkty. Zatím to je fiasko, akcie po hrách spadly o 70 procent. 

Pokud vám připadá, že část světa se už ocitla v budoucnosti a význam času se tak nějak podivně rozpil, nejste sami. Newyorská realitní kancelář Street Easy chce za dvacet let slavit výročí svého vzniku. Ano. Můžete si koupit vstupenky na tuhle oslavu do pěti restaurací, dvou divadel, kavárny a jógového studia. Respektive, mohli jste si to koupit, pokud jste byli minulý týden dostatečně rychlí.

Vstupenky se vyprodaly za hodinu. Šťastlivci dostali do mailu potvrzení ve znění: Vaše rezervace na rok 2046 je potvrzena. Ale vlastně proč ne. Můj děda si v 85 letech koupil pětiletý dluhopis. Přišlo mi to tehdy jako poněkud opovážlivý optimismus, ale možná právě proto se výplaty skutečně dožil. Welcome to the future. 

