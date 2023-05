Nová BT bude štíhlý podnik s lepšími vyhlídkami, slibuje šéf telekomunikačního giganta. A propustí 50 tisíc lidí

Největší poskytovatel širokopásmových a mobilních služeb ve Velké Británii, společnost BT Group, chystá radikální propouštění. Ze současných 130 tisíc zaměstnanců jejich počet klesne na 75 tisíc až 90 tisíc. Oznámil to šéf firmy Philip Jansen, jako důvod uvedl chystanou restrukturalizaci společnosti.

Britská telekomunikační společnost BT Group chystá výrazné snížení počtu zaměstnanců. Z nynějších zhruba 130 tisíc, což je počet, který zahrnuje kmenové zaměstnance i externisty, by jich do roku 2030 mělo zůstat 75 tisíc až 90 tisíc. Firma, která je největším poskytovatelem širokopásmových a mobilních služeb v Británii, to uvedla ve zprávě o výsledcích hospodaření za uplynulý finanční rok.

Budoucnost patří optické síti

Podnik teď pracuje na plánu transformace a jeho šéf Philip Jansen prosazuje výstavbu celostátní optické sítě. Jansen uvedl, že až bude firma dokončovat zavádění optických vláken, digitalizaci způsobu práce a zjednodušení struktury, bude mít mnohem méně zaměstnanců a výrazně nižší náklady.

„Nová BT Group bude štíhlejším podnikem s lepšími vyhlídkami do budoucna," řekl Jansen. Už výsledky za uplynulý rok ale podle něj ukázaly, že firma dělá pokrok v situaci, která je z makroekonomického pohledu mimořádná. Firma uvedla, že v uplynulém finančním roce poprvé po šesti letech dosáhla růstu srovnatelných tržeb i základního zisku. Finanční rok BT uzavřela v březnu.

Zisk stoupl o pět procent, akcie naopak

Základní zisk firma za uplynulý rok zvýšila o pět procent na 7,9 miliardy liber (více než 215 miliard korun), což je podle agentury Reuters v souladu s odhady analytiků. Dařilo se hlavně sítím a službám pro spotřebitele, naopak služby pro podniky vykázaly pokles. Objem volné hotovosti se ale snížil o pět procent na 1,3 miliardy liber, což je na spodním konci odhadů. Příčinou byly vyšší náklady.

Akcie BT Group na burze v Londýně po zveřejnění výsledků prudce oslabily. Dopoledne vykazovaly pokles přibližně o devět procent pod 134 pencí za kus.

Síťová součást Openreach už dříve potvrdila cíl dosáhnout do konce roku 2026 celkem 25 milionů domácností s plně optickými přípojkami. Plánuje také urychlit zavádění ultrarychlého širokopásmového připojení, které tyto linky nabízejí. BT investuje v Británii mnoho peněz do budování optické sítě rychleji než konkurenční společnost Virgin Media O2 a menší alternativní sítě. Firma také uvedla, že v letošním roce očekává růst srovnatelných příjmů i základního zisku.

