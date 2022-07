Na letišti v Heathrow přituhuje, snižuje denní počet cestujících o tisíce

Už několik týdnů trvající chaos na evropských letištích nebere konce. K radikálnímu kroku nyní přistoupilo jedno z nejvíce vytěžených aeroportů v Evropě, londýnské Heathrow. Kvůli návalu turistů a nedostatku personálu zavede denní strop pro počet obsloužených cestujících, uvedla agentura Bloomberg.

Londýnské letiště Heathrow uvalilo na dva měsíce strop na každodenní počet přepravených cestujících, což je dramatická reakce nejrušnějšího letiště v zemi na letový chaos, který zachvátil Evropu už před několika týdny. Důvodem chaosu je, že letecké společnosti a pozemní posádky se snaží zvládnout nárůst poptávky po cestování, uvedl Bloomberg.

Letiště Heathrow omezí denní přepravu cestujících na 100 tisíc lidí, a to do 11. září. Požádá také letecké společnosti, aby se zdržely prodeje letních letenek, podle úterní zprávy. Odhady ukazují, že letiště by muselo přes léto odbavit až 104 tisíc cestujících denně, uvedlo letiště.

Tento krok je reakcí na stav pozemního personálu, o kterém Heathrow řeklo, že ještě není zapojen „na plné obrátky“, protože letiště spěchalo s doplněním své pracovní síly o nové rekruty, které je potřeba zaučit. Některé klíčové funkce, jako jsou pozemní odbavovací pracovníci pro zavazadla, zůstávají podle letiště „výrazně nedostatečně vybaveni“.

Turistické dopravní centrum bylo obzvláště těžce zasaženo přerušením cestování v době covidu, protože nárůst rezervací během nejrušnější, letní doby cestování, společně se zrušením covidových opatření se střetl s masovým exodem pracovníků během pandemie.

British Airways zrušily řadu letů

Některé letecké společnosti již reagovaly, přičemž British Airways zrušily řadu letů na letní sezónu. Heathrow uvedlo, že ze čtyř tisíc přebytečných denních sedadel je aktuálně prodáno pouze asi 1500.

„Naším cílem je ochránit lety pro velkou většinu cestujících na letišti Heathrow v létě a dát jistotu, že každý, kdo přes letiště cestuje, bude mít bezpečnou a spolehlivou cestu a dorazí do cíle se svými zavazadly,“ řekl generální ředitel Heathrow John Holland- Kaye.

Uvědomujeme si, že to bude znamenat, že některé letní cesty budou buď přesunuty na jiný den, jiné letiště, nebo budou zrušeny, a omlouváme se těm, jejichž cestovní plány byly ovlivněny," uvedl generální ředitel Heathrow John Holland- Kaye.

Minulý měsíc letiště Gatwick, druhý největší uzel v Londýně, uvedlo, že omezí letecké společnosti na 825 letů denně v červenci a 850 denně v srpnu, z předpandemického maxima kolem 950 letů, aby se vyrovnalo s personální krizí leteckého průmyslu.

Problémy v Amsterodamu či Paříži

Amsterodamský hub Schiphol také přijal podobná opatření a přinutil nizozemského vlajkového dopravce KLM omezit prodej letenek.

Ve Spojeném království se zrušení letů na poslední chvíli ze země v červnu ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 téměř ztrojnásobilo, i když letecké společnosti provozují méně letů, podle údajů letecké analytické firmy Cirium. British Airways, jejichž hlavním uzlem je Heathrow, letos v létě zrušily zhruba 13 procent své plánované kapacity. To je více než desetiprocentní snížení oznámené původně v květnu.

Problémy hlásila i Paříž. Francouzský úřad pro civilní letectví nařídil na konci června 17procentní snížení letů na letišti Charlese de Gaulla uprostřed stávky letištních hasičů a prodloužil omezení několik dnů. Důvodem je rovněž nedostatek personálu, z nichž mnozí se léčí s novou variantou covidu, a protesty těch, kteří na letištích údajně ve ztížených podmínkách pracují.