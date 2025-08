Spotify zdraží. A týká se to i uživatelů v Evropě

Švédská streamovací platforma Spotify zdraží své měsíční předplatné. Agentura Bloomberg uvedla, že se tak děje i kvůli nedávno zveřejněným neuspokojivým výsledkům společnosti. Akcie firmy na oznámení o zdražování reagovaly růstem.

Zdražení se má týkat uživatelů na trzích v jižní Asii, na Středním východě, v Africe, Evropě, Latinské Americe a asijsko-pacifickém regionu, uvedla společnost v prohlášení, které cituje agentura Bloomberg. Ceny předplatného se v jednotlivých zemích liší, ale dle informací by se mělo v průměru jednat o zvýšení o 1 euro měsíčně. Akcie Spotify v reakci vzrostly v předobchodní fázi obchodování na burze v USA až o více než 5 procent. Letos zatím přidávají 40 procent.

Zvyšování cen zatím nejvíce pocítili uživatelé v USA, firma tam platbu za měsíční předplatné zvedla během loňského roku dokonce dvakrát, a to až na 11,99 dolaru (254 korun) měsíčně. V posledním čtvrtletí loňského roku ale společnost zvýšila ceny předplatného i ve Francii, Belgii, Nizozemsku a Lucembursku.

Švédská společnost tak činí i kvůli neuspokojivým výsledkům, které představila minulý týden. Firma v prohlášení oznámila, že se propadla do ztráty kvůli vysokým nákladům souvisejících s kompenzacemi zaměstnanců. V něm dále vedení společnosti uvedlo, že firma je řízena za účelem „optimalizace pro dlouhodobé, nikoli krátkodobé zisky“.

Investoři tlačí na zvyšování cen předplatného

Investoři a nahrávací společnosti povzbuzují Spotify, aby dále zvyšovala ceny a vydělávala na poptávce. Společnost totiž ukázala, že má loajální posluchače, kteří strávili i roky budováním hudebních a zvukových knihoven. Podle zprávy výzkumné společnosti Antenna je u uživatelů Spotify nejméně pravděpodobné, že své předplatné zruší. Zpráva tvrdí, že měsíční míra odchodu zákazníků se pohybuje kolem dvou procent.

Firma Spotify letos v únoru oznámila, že ke konci loňského roku měla 675 milionů aktivních uživatelů, meziročně o 12 procent více a o deset milionů více, než se čekalo. Loňské čtvrté čtvrtletí navíc bylo s 35 miliony nových aktivních uživatelů nejsilnějším čtvrtletím v historii podniku.

