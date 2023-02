Nejznámější sendvičový řetězec Subway působící i v Česku je na prodej

Nejznámější sendvičový řetězec Subway zvažuje prodej společnosti. Oznámil to na svém webu. Jako poradce si k tomuto procesu vybral banku J.P. Morgan.

Řetězec, který je jednou z největších světových značek rychlého občerstvení, má přes 37 tisíc restaurací ve více než 100 zemích. Přes pět desetiletí ho vlastní dvojice zakladatelských rodin. První provozovnu firma otevřela v roce 1965 ve městě Bridgeport v americkém státě Connecticut. Všechny restaurace rychlého občerstvení provozují partneři společnosti na základě franšízové licence.

V roce 2021 firma popřela zprávy médií, že se řetězec připravuje na prodej. Téhož roku společnost přepracovala své menu a ve snaze přitáhnout zpět zákazníky investovala do marketingu. Řetězci konkurují hlavně firmy Popeyes, která se chystá i na český trh, a Chick-fil-A.

V Česku Subway působí od roku 2004. Má zde 11 provozoven, a to v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci.

Cena? Přes deset miliard dolarů

Jak již dříve uvedl deník The Wall Street Journal, hodnota společnosti by mohla činit více než deset miliard dolarů (přes 222 miliard korun). Proces je teprve v počáteční fázi. Očekává se, že prodej by mohl přilákat jak firemní zájemce, tak soukromé investiční firmy. Je však stále možné, že k prodeji nakonec nedojde.

Podle výzkumné společnosti Technomic tržby společnosti v USA v roce 2021 činily 9,4 miliardy dolarů, meziročně stouply o 13 procent. Podle počtu provozoven byl Subway největším restauračním řetězcem v USA.

