Evropa již není jediným gastronomickým rájem. Nejlepší restauraci světa najdete v Peru

Kam vyrazit na nejlepší jídlo světa? Na to vám dá řada žebříčků různou odpověď. Jedním z nich je seznam World’s 50 Best Restaurants, který sestavuje britská mediální skupina William Reed. Vítězem aktuálního ročníku se ve čtvrtek večer v Turínu stala restaurace Maido, kterou nenajdete v žádné tradiční baště vysoké gastronomie, ale v hlavním městě Peru Limě.

Nejlepší restaurací světa se stal šestnáct let fungující podnik Maido, který se v Limě soustředí na kuchyni Nikkei, tedy kombinaci peruánských a japonských chutí a vlivů. Jejím vlastníkem a šéfkuchařem je Mitsuharu „Micha“ Tsumura, který se sice v Peru narodil, ale jeho kořeny jsou právě v Japonsku.

„To není moje ocenění. Je to ocenění pro celou zemi, pro Peru, pro Latinskou Ameriku a také pro celý místní gastro průmysl,“ prohlásil po vyhlášení výsledků Tsumura pro agenturu Bloomberg. „Tato cena má velký vliv na globální gastronomickou scénu. Dokud tu nebyla, chefové z celého světa se nikde nesetkávali tak jako nyní. A díky těmto setkáním již vznikla řada velmi zajímavých projektů,“ dodal.

Maido jako pozdrav i kvalita

Oceňovanou restauraci založil šéfkuchař Mitsuharo Tsumura v roce 2009. Ten vystudoval kulinářské umění a správu potravin a nápojů na Johnson & Wales University v USA. Po ukončení studia odcestoval do japonské Ósaky, aby se specializoval na japonskou kuchyni. Pracoval v restauracích jako Seto Sushi, kde se specializoval na sushi, nebo Imo to Daikon, kde se zaměřil na kuchyni ve stylu Izakaya (japonská tapas).

Po návratu do Peru pracoval v hotelu Sheraton jako zástupce šéfkuchaře a do roku 2008 vedl oddělení stravování a nápojů. Vášeň pro peruánskou kuchyni s japonskými technikami ho pak přivedla k založení nyní nejlepší restaurace světa.

Maido nese svůj název podle japonské fráze používané k pozdravu. Je to první věc, kterou Tsumuraův tým uslyší, když vstoupí do restaurace, uvádí web 50 Best.

Filozofií restaurace je proměna. „Život je pohyb. Nic není statické nebo absolutní. Nikdo není. Jsme ve stavu neustálého pohybu, stejně jako Země, příliv a odliv, bakterie, světlo, krev v našich tělech, barvy, semena. Stejně jako rodokmeny se i kuchyně neustále redefinují, jejich identita se obohacuje intenzivní mezikulturní výměnou, která tvoří základ veškeré civilizace od doby, kdy si lidé vyměňovali první zvuky, výrobky, myšlenky a zvyky,“ najdete na webu restaurace Maido.

Evropě roste konkurence

Na výsledcích World’s 50 Best Restaurants se ukazuje, že dominance Evropy v rámci gastro scény mírně klesá na úkor férovějšího rozložení na další oblasti. Asie a Severní Amerika mají již dlouhodobě vysoký standard, aktuální žebříček ale ukazuje výrazný nástup zemí z jižnějších částí amerického dvojkontientu. Úspěch limské Maido podtrhuje také třetí místo restaurace Quintonil z Mexico City, další restaurace z Limy Kjolle (deváté místo) či Don Julio z Buenos Aires, který uzavírá první desítku.

Ta jinak nabízí prestižní podniky z klasických kulinářských velmocí, jako je Kodaň (Alchemist na čtvrtém místě), Tokio (Sézanne na čísle 7) či Paříž (Table by Bruno Verjus na osmém místě).

Vedle Peru má v první desítce dvě restaurace ještě Španělsko, Asador Etxebarri je na druhém místě, madridské Diverxo je čtvrté.

