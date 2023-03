Největšímu internetovému prodejci textilu v Evropě prudce klesl zisk. Začne šetřit a propouštět

Největšímu internetovému prodejci textilu v Evropě, firmě Zalando, loni klesl zisk před úroky a zdaněním zhruba o 60 procent na 184,6 milionu eur (4,35 miliardy korun), překonal však odhady analytiků. Ke zlepšení hospodaření by měl pomoct úsporný program, který firma spustila v únoru a který mimo jiné počítá se zrušením stovek pracovních míst. Podnik se sídlem v Berlíně to uvedl ve svém dnešním sdělení.

Reklama

Analytici v anketě agentury Bloomberg odhadovali zisk za loňský rok na 158,1 milionu eur. O rok předtím firma ještě těžila z rostoucí chuti zákazníků nakupovat na síti v čase pandemie COVID-19. Tržby loni stagnovaly zhruba na 10,3 miliardy eur. Za loňský rok akcie firmy odepsaly 33 procent.

Nechceme, nemůžeme. Proč velké západní firmy ani po roce neopustily Rusko Zprávy z firem Po začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru téměř ihned stovky západních nadnárodních firem oznámilo svůj odchod z ruského trhu, a to i za cenu miliardových odpisů. Ale neučinily tak rozhodně všechny. Dosud v Rusku v nějaké míře fungují pivovarnické skupiny Heineken a Carlsberg, energetický BP, francouzský maloobchodní řetězec Auchan či lídr farmaceutického trhu Pfizer. Není podle nich lehké odejít, kvůli akcionářům, zaměstnancům i výhrůžkám znárodnění ze strany ruského státu, napsal deník The New York Times. Dušan Kütner Přečíst článek

Poptávka se dá jen složitě odhadovat, uvedla společnost, která podniká i v České republice. Proto Zalando odhaduje vývoj tržeb v letošním roce mezi minus jedním a plus čtyřmi procenty.

Zalando šetří a propouští

„Problémy roku 2022 si vyžádaly, abychom se přesně zaměřili na ziskový růst a abychom přišli rychle a rozhodně s opatřeními, která zlepšila marže, jako je zavedení minimálních hodnot objednávek,“ uvedla finanční ředitelka Sandra Dembecková.

Menší chuť spotřebitelů k nákupům je také důvodem, proč Zalando propustí kvůli slabší poptávce stovky lidí, zaměstnává jich asi 17 tisíc. Firma to sdělila svým zaměstnancům ve druhé půli února, uvedla tehdy DPA.

Lukáš Kovanda: Adidas míří do ztráty, poprvé za více než 30 let Názory Akcie německého Adidasu, ikonického výrobce sportovních potřeb, se závěrem týdne dramaticky propadly poté, co firma varovala, že má ve skladech neprodejné zboží za 1,2 miliardy eur, neboli zhruba 28,5 miliardy korun. Jedná se o zboží, které sportovní gigant vyrobil pod značkou Yeezy v rámci marketingové spolupráce s americkým rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West. Lukáš Kovanda Přečíst článek