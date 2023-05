Nábytkářským řetězcům pandemie neublížila. Jysk zvýšil v Česku meziročně zisk i tržby

Dánské nábytkářské síti Jysk v uplynulém finančním roce, který trval od 1. září 2021 do 31. srpna 2022, stoupl v Česku meziročně čistý zisk o zhruba 35,5 procenta na 899,8 milionu korun. Tržby firmě vzrostly o přibližně 24 procent na 4,7 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Jysk v Česku v účetním roce 2021/2022 otevřel tři nové prodejny, celkem už jich v tuzemsku provozuje sto. Svoji síť by firma chtěla i nadále rozšiřovat, stojí ve zprávě. „Co se týče dopadu koronavirové pandemie, nezaznamenali jsme významný dopad na náš finální výsledek hospodářského roku,” uvedl Jysk. Invaze Ruska na Ukrajinu, která začala 24. února 2022, neměla na chod firmy v uvedeném finančním období také výrazný vliv, vyplývá ze zprávy.

Do roku 2025 chce Jysk veškerý nábytek vyrábět ze dřeva s FSC (Forest Stewardship Council) certifikací, která zaručuje ekologické a šetrné lesní hospodaření. Zatím má certifikaci má zahradní nábytek. „Používáme udržitelné LED zářivky, neustále se snažíme zmenšovat množství vyprodukovaného odpadu a intenzivně pracujeme na zlepšení našeho recyklačního systému,” uvádí firma ve výroční zprávě.

Mzdové náklady rostou

Jysk ČR v účetním roce 2021/2022 zaměstnával 738 lidí, v předchozím období to bylo 725 lidí. Mzdové náklady firmy činily přibližně 496,4 milionu korun, meziročně byly asi o 65,5 milionu korun vyšší.

Společnost Jysk založil v roce 1979 Dán Lars Larsen. Původně se zaměřovala na prodej povlečení. Postupem času se sortiment rozšířil i na nábytek a bytové doplňky včetně matrací, přikrývek či polštářů. V současné době Jysk provozuje více než 3000 obchodů ve 48 zemích. První prodejnu v Česku otevřel v roce 2003.

Největším nábytkářským domem je v tuzemsku Ikea ČR. Ta ve finančním období trvajícím od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 vykázala čistý zisk 1,2 miliardy korun, meziročně ho zvýšila asi o 650 milionů korun. Tržby firmě vzrostly přibližně o 23 procent na 11,7 miliardy korun. Mezi další velké nábytkářské řetězce v Česku patří XXXLutz, Möbelix, Sconto nebo Asko Nábytek.

