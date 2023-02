Na jednu zaniklou firmu vznikají čtyři nové, IT sektor roste

Počet firem, které podnikají v oboru informačních technologií v Česku, se za posledních pět let zvýšil o 16 procent na 12 510 podniků. Jejich množství tak rostlo o čtyři procentní body rychleji než celkový počet tuzemských firem. Počet OSVČ v informačních technologiích pak rostl osmkrát rychleji než v jiných oborech. Vyplývá to z aktuálních údajů analytické společnosti Dun & Bradstreet.

Celkový počet fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění v IT loni vzrostl o 2450 na celkových 44 836. Meziročně jde zhruba o šestiprocentní přírůstek, což je obdobná dynamika jako v případě kapitálových firem.

Ačkoliv loni vzniklo 730 nových firem, které podnikají v IT, což je druhý nejnižší počet za posledních pět let, podnikatelská základna IT firem se rozrůstá rychleji než podnikatelská základna v ČR jako celek. „V IT na jednu zaniklou firmu vznikají čtyři nové, zatímco ve zbytku populace firem to jsou jen dvě nové na jednu zaniklou,” dodala Štěpánová.

„Podstatně rychleji přibývají v oboru OSVČ. Zatímco celkový počet fyzických osob – podnikatelů za posledních pět let narostl o necelá dvě procenta, IT podnikatelů přibylo o 16 procent,” uvedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Šest z deseti největších IT společností v posledních třech letech také zaznamenaly kontinuální nárůst tržeb. Souhrnné tržby deseti největších firem dosáhly více než 57 miliard korun. Nejvyšší tržby, téměř 19 miliard korun, vykázala společnost Avast Software, s výrazným odstupem následuje s téměř deseti miliardami JetBrains a Seznam.cz s 5,6 miliardy korun.