Nové trendy a změny v hotelnictví

Hoteliéři si pomalu zvykají na novou normalitu a na to, jak utváří moderní hotelovou současnost. Dnešní doba podněcuje k zamyšlení se nad stávajícími procesy, ale zároveň skýtá i skvělou příležitost implementovat nové technologie a služby a tím zvýšit zisky v ubytovacích zařízeních. Nastal tedy čas podniknout kroky potřebné k tomu, aby váš hotel držel tempo zrychleného vývoje. Představujeme vám některé z nových trendů a změn v hotelnictví.

Mobilní aplikace

Poskytnutí možnosti okamžitého kontaktu s recepcí nebo objednání pokojové služby pozitivně ovlivní hodnocení kvality služeb ze strany hotelových hostů. Takto snížený počet osobních kontaktů s pracovníky nicméně nutně neznamená, že je hotel od svých hostů zcela odstřižen – naopak.

Použití nových technologií, zejména těch komunikačních, umožní úplnou automatizaci interakce a nonstop dostupnost. Moderní mobilní nástroje představují kromě přímého propojení také jedinečnou možnost konkurenčního odlišení a budování hotelové značky. Mobilní aplikace zkrátka zpříjemňují hostům celý pobyt, díky nim získají třeba možnost naplánovat úklid pokoje nebo rezervace wellness procedur.

Bezkontaktní technologie

Bezkontaktní řešení nejen že zlepšují spokojenost hostů, ale také vám umožňují optimalizovat počet hotelových zaměstnanců na recepci. Jinými slovy, mobilní zařízení může při kontrole a odhlášení úspěšně nahradit recepční.

S tím souvisí další zajímavá technologie – chytré zámky. Po samoobslužné registraci v hotelovém systému (check-in) obdrží host aktivní mobilní klíč (např. na svůj smartphone), díky čemuž uvítací kontakt s pracovníkem recepce již nebude nutný. Hotelový host si nemusí jít na recepci pro kartu, neboť přiděleným mobilním klíčem odemkne sám svůj pokoj.

Booking engine

Booking engine neboli rezervační systém je jedním z nejoblíbenějších nových technologických nástrojů. Najdete jej zpravidla na webových stránkách hotelu či jiného ubytovacího zařízení. Hoteliér díky němu získá nejen více návštěvníků svých stránek z vyhledávačů či sociálních sítí, ale osloví klienta napřímo a nabídne mu možnost online rezervace ubytování i dalších služeb ve formě pobytových balíčků. Nepotřebuje k tomu žádného prostředníka v podobě cestovních agentur nebo slevových portálů.

Eko hotely

Hotelový průmysl je jedním z nejvíce energeticky náročných sektorů cestovního ruchu. I v této oblasti lze pozorovat zvýšené nároky cestovatelů na ekologii a udržitelnost. Většina z nich se domnívá, že by měla být podniknuta opatření motivující hoteliéry nabízet řešení šetrnější k životnímu prostředí.

Můžeme předpokládat, že hotelová zařízení, která se chlubí svým ekologickým povědomím, získají stále větší popularitu. Současný technologický vývoj dává hoteliérům nespočet příležitostí propagovat své zařízení u nových cestovatelů, a to bez nutnosti vydávat tištěné informační brožury a letáky. Online marketing a marketingová automatizace přispívají velkou měrou k ekologizaci hotelových provozů.

