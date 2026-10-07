Musk shání v přepočtu téměř bilion na čipy Nvidia. Obráží banky a investory
Elon Musk potřebuje další obří balík peněz pro své ambice v umělé inteligenci. Jeho SpaceX podle agentury Bloomberg jedná s bankami a investory o půjčkách až 40 miliard dolarů, tedy zhruba 872 miliard korun. Peníze mají zamířit na nákup čipů Nvidia a další rozvoj AI infrastruktury. Dohoda by mohla být uzavřena v roce 2027.
Muskova SpaceX se chystá na další mimořádně nákladnou investici do umělé inteligence. Společnost jedná s bankami a investory o financování až 40 miliard dolarů, v přepočtu přibližně 872 miliard korun. Peníze mají podle zdrojů agentury Bloomberg posloužit především k nákupu čipů americké společnosti Nvidia.
Financování má být rozděleno do dvou částí. Přibližně deset miliard dolarů chce SpaceX získat prostřednictvím bankovních úvěrů, dalších 30 miliard dolarů si chce půjčit od investorů. Do příprav financování se podle zdrojů Bloombergu zapojila investiční společnost Pimco, zatímco Financial Times dříve uvedl, že transakci vede Apollo Global Management.
Pokud jednání dospějí k dohodě, uzavřena by měla být v roce 2027.
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Musk potřebuje další armádu čipů
Za obřím financováním stojí rychle rostoucí nároky Muskových aktivit v umělé inteligenci. SpaceX se na začátku letošního roku spojila s jeho AI start-upem xAI, který buduje rozsáhlou výpočetní infrastrukturu.
Jen datové centrum Colossus 2 v Memphisu má podle Muska nyní 110 tisíc čipů Nvidia GB200 a dalších 440 tisíc GB300. Musk minulý měsíc uvedl, že jejich počet může do konce letošního roku více než zdvojnásobit.
Ani financování prostřednictvím Apolla by přitom nebylo novinkou. Investiční skupina už dříve poskytla xAI sedm miliard dolarů právě na přístup k čipům Nvidia.
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AI polyká stovky miliard dolarů
SpaceX není jedinou technologickou firmou, která kvůli závodu v umělé inteligenci shání obrovské množství kapitálu. Technologické společnosti a vývojáři AI modelů si podle Bloombergu půjčují stovky miliard dolarů na budování a pronájem datových center napěchovaných výkonnými čipy.
Investiční horečka zároveň zvyšuje ceny samotných čipů, pozemků i zařízení potřebných k výrobě elektřiny. Výpočetní kapacita se tak stává jednou z nejdražších položek současného technologického závodu.
A Musk patří k jeho nejagresivnějším hráčům. Plánované financování SpaceX ukazuje, jak kapitálově náročné jsou jeho ambice v AI – jen maximální objem nyní projednávaných půjček odpovídá téměř 900 miliardám korun.
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SpaceX už z burzy získala desítky miliard dolarů
SpaceX přitom letos získala obrovský kapitál už jednou. Na burzu vstoupila 12. června a její rekordní primární nabídka akcií jí vynesla 85,7 miliardy dolarů.
Před IPO společnost uvedla, že za rok 2025 vykázala ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Její ztrátová divize zaměřená na umělou inteligenci zároveň vynaložila 12,7 miliardy dolarů na kapitálové investice.
Hlavním zdrojem tržeb SpaceX zůstala v minulém roce satelitní internetová služba Starlink. Spojení s xAI ale ukazuje, že Musk chce vedle raket a satelitů stále výrazněji sázet také na umělou inteligenci. A její další rozvoj bude podle plánovaného financování vyžadovat další desítky miliard dolarů.
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Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.