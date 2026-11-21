Sociální demokraté vstávají z popela. Novou stranu podpořili Středula i Šmarda
Česká sociální demokracie se pokouší o restart. V Jihlavě se koná první sjezd Nové sociální demokracie, která vznikla kolem bývalého premiéra Vladimíra Špidly po rozkolu uvnitř SOCDEM kvůli spolupráci s komunistickým hnutím Stačilo! Novou stranu přišli podpořit odborový předák Josef Středula i bývalý šéf SOCDEM Michal Šmarda, politologové ale upozorňují, že cestu zpět do vysoké politiky jí komplikuje dominance hnutí ANO na levé části politického spektra.
Nová sociální demokracie se v Jihlavě pokouší nastartovat návrat tradiční levice do české politiky. Strana, která vznikla letos v červnu z iniciativy bývalých členů ČSSD a SOCDEM kolem někdejšího premiéra Vladimíra Špidly, má zatím 128 členů a 56 registrovaných příznivců. Petici za její vznik podepsalo zhruba 1600 lidí. Na prvním sjezdu ji přišli podpořit předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula i bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda.
„Je to určitě lepší start, než jsem očekával, protože obecně panuje nechuť k zapojení se do činnosti politických stran. To, že reálně po dvou měsících činnosti jsme v této situaci, považuji za dobrý výsledek. Samozřejmě to musí pokračovat, strana se musí rozvíjet, má-li celostátní politické ambice,“ řekl bývalý senátor Jiří Dienstbier, který patří k přípravnému výboru nové strany.
Nové vedení Prahy se jako na první oblast vrhlo na dopravu, přesněji na její zdražení. S ním nemá žádná pražská vládní strana problém, a hlavně přinese peníze. Takže zdraží parkování i MHD. Nyní přichází další nápad: zavést pro vjezd do centra Prahy mýto. K tomu je však potřeba změnit legislativu.
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Názory
Nové vedení Prahy se jako na první oblast vrhlo na dopravu, přesněji na její zdražení. S ním nemá žádná pražská vládní strana problém, a hlavně přinese peníze. Takže zdraží parkování i MHD. Nyní přichází další nápad: zavést pro vjezd do centra Prahy mýto. K tomu je však potřeba změnit legislativu.
Špidla předsedou nebude
Sjezd má zvolit vedení na příští dva roky, upravit stanovy a debatovat o programu a další politické činnosti. O místa ve vedení se uchází zhruba 15 lidí, jejich jména strana předem nezveřejnila. Pětasedmdesátiletý Vladimír Špidla už oznámil, že na předsedu kandidovat nebude.
Ve svém úvodním projevu varoval před koncentrací moci v rukou finančních a technologických skupin. „Je třeba rehabilitovat politiku a politickou moc vzniklou ze svobodných voleb a spontánního organizování občanů v nevládních organizacích, odborech, zájmových sdruženích, v politických stranách. Demokratická politika má právo intervenovat do hospodářství. Musíme mít odvahu, věci se nikdy nestanou samy, ale pouze v důsledku obtížného zápasu,“ řekl Špidla.
NSD se hlásí k evropské integraci, Evropské unii i kolektivní obraně v NATO. Mezi priority řadí ochranu demokracie a právního státu, důstojné mzdy, dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Nové uskupení vzniklo jako reakce na rozhodnutí SOCDEM spolupracovat ve sněmovních volbách s komunisty na kandidátce Stačilo!, což vedlo k odchodu části členů a výrazných osobností.
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Největší překážkou může být Babiš
Politologové ale návrat sociální demokracie mezi relevantní politické síly nepovažují za samozřejmý. David Jágr z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy upozorňuje, že ve Sněmovně už pátým rokem reálně chybí představitelé tradiční levice, přestože se podle sociologických průzkumů k levici hlásí významná část populace. Rozhodující podle něj bude, zda NSD dokáže přitáhnout výrazné osobnosti a získat dostatek financí.
Aleš Michal ze stejné fakulty vidí hlavní problém v dominanci hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Dokud bude ANO české politice dominovat, budou mít podle něj levicové strany obtížnou pozici. Jednou z cest pro NSD by podle něj mohlo být vybudování generačně odlišné strany, k tomu ale potřebuje silné osobnosti i kvalitní propagaci.
Sociální demokraté přitom patřili po desetiletí k nejsilnějším politickým silám v zemi. Byli v osmi českých vládách, pětkrát měli premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Poslanecké sněmovny. V roce 2021 ale ze Sněmovny vypadli a následné přejmenování ČSSD na SOCDEM ani spolupráce se Stačilo! návrat nepřinesly. NSD se nyní pokouší začít znovu.