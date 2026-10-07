Muž z CIA si vymyslel tajnou operaci. Doma v trezoru ukrýval zlato za miliardu
Luxusní nemovitosti na Floridě, soukromé lety, miliony dolarů a stovky zlatých slitků. Bývalý vysoký úředník CIA se přiznal k podvodu, při němž měl zneužít své postavení a státní peníze k vlastnímu obohacení. Podle amerického ministerstva spravedlnosti přišla federální vláda kvůli jeho jednání přibližně o 194 milionů dolarů.
Příběh jako ze špionážního filmu se odehrál přímo uvnitř americké CIA. Devětačtyřicetiletý David J. Rush si podle soudních dokumentů vymyslel „přísně tajný“ vládní program, kterým ospravedlnil nákup čtyř luxusních nemovitostí na jihu Floridy. Ty chtěl následně prodat a vydělat na nich. O případu informovala agentura AP.
Tím ale podle vyšetřovatelů neskončil. Rush měl vytvořit také falešnou „citlivou vládní činnost“, díky níž získal zlaté slitky. Samotné zlato mělo hodnotu kolem 46 milionů dolarů, tedy bezmála miliardu korun. Federální vláda podle amerického ministerstva spravedlnosti vyčíslila celkové ztráty spojené s jeho jednáním přibližně na 194 milionů dolarů.
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Politika
Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
V domě 300 slitků, miliony a luxusní hodinky
Když policisté prohledali Rushův dům ve Virginii, narazili na pozoruhodnou sbírku: přibližně 300 zlatých slitků, zhruba dva miliony dolarů a asi 35 luxusních hodinek.
Vyšetřovatelé Rushe vinili také ze lhaní o jeho vojenské a akademické kvalifikaci či z neoprávněného čerpání desítek tisíc dolarů za vojenskou dovolenou. Více než 1,8 milionu dolarů měly stát také soukromé charterové lety, které schválil pro osobní potřebu na účet vlády.
Rush se přiznal k jednomu bodu obžaloby z podvodu prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Hrozí mu až 20 let vězení. Přiznal se rovněž k tomu, že představiteli blíže neurčené zahraniční vlády poskytl informace o totožnosti tajného zdroje americké vlády.
Rozsudek má padnout 28. ledna příštího roku.
Ředitel CIA John Ratcliffe uvedl, že jeho úřad záležitost okamžitě postoupil Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) poté, co interní vyšetřování odhalilo důkazy o Rushových trestných činech. Rushovi právníci naopak tvrdí, že zlaté slitky získal legálně, uchovával je v trezoru v suterénu a nikdy netvrdil, že mu patří.
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Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.