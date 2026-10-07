Biliony dolarů za AI přijdou vniveč, tvrdí kryptomagnát. A vyhlíží další bitcoinový jackpot
Svět lije biliony dolarů do umělé inteligence a Arthur Hayes tvrdí, že velká část těchto peněz přijde vniveč. Bývalý šéf kryptoburzy BitMEX očekává přebytek datových center, následný krach a nakonec záchranu, která podle něj požene vzhůru bitcoin. Zúčtování může přijít už v letech 2027 a 2028. A Hayes na svůj scénář nesází jen slovy, píše CNBC.
Technologické firmy investují obrovské částky do datových center potřebných pro rozvoj umělé inteligence. Podle Arthura Hayese, spoluzakladatele a bývalého šéfa kryptoburzy BitMEX, ale svět staví příliš mnoho a příliš rychle. V odpovědích pro CNBC na konferenci Gamma Prime Investing Conference v Singapuru prohlásil, že lidstvo při současné výstavbě AI infrastruktury „plýtvá biliony dolarů“.
Hayes, který dnes působí jako investiční ředitel kryptofondu Maelstrom, očekává, že obří investiční vlna nakonec vytvoří nadbytek datových center. Výpočetní výkon se díky tomu stane výrazně levnějším a dostupnějším, jenže část dnešních investic se nemusí vyplatit.
Nejdřív boom, potom krach
Hayes tvrdí, že podobný scénář provází nástup velkých technologií opakovaně. „Pokud studujete finanční historii a každý velký nástup nové technologie, vždycky se toho postaví příliš mnoho. Vždycky přijde krach a vždycky přijde záchrana,“ řekl CNBC.
Právě případná záchrana je klíčem k jeho sázce na kryptoměny. Pokud by po splasknutí AI investiční horečky přišel další příliv peněz do finančního systému, Hayes očekává, že z něj bude těžit především bitcoin a další kryptoměny.
„Naštěstí máme bitcoin a další kryptoměny, které mohou přebytečnou likviditu absorbovat, takže víme, které aktivum si povede nejlépe, až záchrana přijde,“ uvedl Hayes s tím, že investor musí být především trpělivý.
Zúčtování může přijít už brzy
Rozhodující chvíle má podle Hayese nastat, až budou dokončena datová centra, která se nyní stavějí, a jejich provozovatelé začnou po zákaznících požadovat platby za nasmlouvaný výpočetní výkon.
Hayes v této souvislosti zmiňuje OpenAI, Anthropic a SpaceX, které podle něj zatím nevytvářejí zisk. Právě v letech 2027 a 2028 se podle něj může ukázat, zda bude skutečná poptávka po výpočetním výkonu dostatečně velká, aby současné masivní investice uživila.
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Ne všechno kolem AI je podle Hayese bublina
Hayes přitom připouští, že jeho scénář vůbec nemusí nastat. Pokud se umělá inteligence během příštího roku prosadí natolik, že poptávka po výpočetním výkonu dál prudce poroste a AI firmy začnou vydělávat, současná masivní výstavba datových center může najít své využití.
Za přestřelený nepovažuje ani celý AI byznys. Výrobci paměťových čipů, jako je Nvidia, už na současném boomu vydělávají. Otázkou podle něj spíš je, zda investoři za jejich budoucí zisky neplatí příliš vysokou cenu. Na prasknutí AI bubliny proto Hayes přímo sázet nechce a shortování technologických firem nepovažuje za atraktivní obchod.
Na levném computingu už staví vlastní byznys
Hayesova prognóza má také praktickou dohru. Na začátek roku 2027 připravuje kryptoprojekt Flop, který počítá právě s tím, že dnešní horečná výstavba datových center udělá z výpočetního výkonu levné a hojně dostupné zboží.
Flop má vytvořit spotový trh, na němž budou účastníci poskytovat grafické procesory a výpočetní výkon pro AI a získávat za to tokeny. Hayes věří, že takový systém budou moci využívat i samotní AI agenti.
„Pokud agenti dokážou převést měnu přímo na výpočetní výkon, což je to, co spotřebovávají, budou tuto měnu používat,“ řekl CNBC.
Hayes tak sází na dva důsledky dnešní AI horečky. Obří investice podle něj vytvoří přebytek výpočetního výkonu, na kterém chce postavit nový kryptoprojekt. A pokud po případném krachu přijde další vlna peněz do finančního systému, očekává, že z ní bude těžit bitcoin.
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Newstream CLUB září 2026
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.