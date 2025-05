Čistý zisk skupiny ČSOB stoupl o sedm procent

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí 2025 stoupl meziročně o sedm procent na 4,4 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou se zvýšil o devět procent na 416 miliard korun.

Provozní výnosy ČSOB v prvním kvartále vzrostly o šest procent na 11,7 miliardy korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 5,5 miliardy korun, což bylo meziroční zvýšení o čtyři procenta. Objem úvěrů stoupl o osm procent na 1,009 bilionu korun. Celkové vklady se jí zvýšily o 13 procent na 1,593 bilionu korun.

„Jakkoli jsou v současné turbulentní době domácnosti, firmy i podnikatelé obezřetní při rozhodování o svých prostředcích a správě svého majetku, ve skupině ČSOB pozorujeme stabilně silnou důvěru všech skupin klientů. Díky tomu nadále rosteme v hlavních oblastech vkladů, investic, úvěrů a pojištění a udržujeme silnou kapitálovou pozici a vynikající likviditu,“ shrnul generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.

Počet klientů stoupl

Počet aktivních klientů ČSOB stoupl meziročně o 67 tisíc. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart narostl na 1,49 milionu, což znamená meziroční nárůst o 11 procent.

Klienti ČSOB si v prvním čtvrtletí pořídili hypoteční úvěry za 19,4 miliardy korun, meziročně o 69 procent více, a úvěry ze stavebního spoření v objemu 3,9 miliardy korun. To byl meziroční nárůst o více než sto procent. Více než 54 procent všech nových hypoték uzavírají klienti do 36 let. „Poptávku podporují meziroční pokles sazeb, odložená poptávka kupujících, vysoká zaměstnanost a růst reálných mezd,“ upozornil Blažek.

Hospodářské výsledky za první kvartál již zveřejnily konkurenční banky. Česká spořitelna vykázala letos v prvním čtvrtletí čistý zisk 5,7 miliardy korun, meziročně o 0,3 procenta vyšší. Čistý zisk Komerční banky stoupl o 49,3 procenta na 4,2 miliardy korun, Moneta Money Bank o 14 procent na 1,5 miliardy korun, Raffeisenbank o 21 procent na 1,7 miliardy korun a UniCredit Bank o 4,9 procenta na 2,7 miliardy korun.

Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.