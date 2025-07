Konec legendy. Francouzi zavřou mlékárnu, která v Hodoníně funguje přes 150 let

Ještě pár měsíců a konec. To se dozvěděli zaměstnanci hodonínské mlékárny spadající do francouzského koncernu Savencia. Výrobu oblíbených sýrů, jako je například Apetito, Francouzi přesunou do Německa. Firma se dušuje, že pro zaměstnance chystá nadstandardní odstupné.

Francouzská skupina Savencia uzavře koncem února 2026 mlékárnu v Hodoníně, kde vyrábí tavené sýry – například značku Apetito. Výrobu přesune do Německa. Dotkne se to 100 pracovníků. Firma Savencia F&D CZ to oznámila v tiskové zprávě na webu. Zdůvodnila to poklesem poptávky po tavených sýrech. Zaměstnancům chce Savencia pomoci s hledáním nového místa. Hodonínsko mělo v květnu šestiprocentní míru nezaměstnanosti, což bylo z okresů Jihomoravského kraje nejvíce.

„Hodonínský závod jsme nuceni uzavřít proto, že trvale klesá poptávka po tavených sýrech a výroba zde není dlouhodobě ekonomicky udržitelná,“ sdělila Savencia F&D CZ. V žádných dalších závodech v Česku a na Slovensku firma podle svého vyjádření podobná úsporná opatření nyní nechystá.

Značky sýrů vyráběné dosud v Hodoníně budou podle společnosti k dostání dále. Vyrábět je chce Savencia v cizině. „Výrobu tavených sýrů z Hodonína přesuneme spolu s obdobnou výrobou z Maďarska do závodu v německém Kemptenu,“ uvedla firma. „Díky tomuto přesunu se nám podaří zachovat značky tavených sýrů Apetito, Bambino i slovenský Lunex,“ doplnila.

Firma: Lidé dostanou odstupné

Na zprávu o přesunu výroby upozornil server Blesk.cz, podle kterého oznámení o ukončení provozu mlékárny založené před 152 lety zaměstnance firmy zaskočilo. „Vůbec jsem to nečekala. Mlékárna má tady dlouhou tradici, takže mne to zaskočilo. Musím si najít někde práci,“ řekla jedna ze zaměstnankyň hodonínské mlékárny serveru Blesk.cz. „Pro zaměstnance jsme připravili sociální program obsahující nadstandardní odstupné, rekvalifikace či pomoc při hledání nového místa,“ doplnila firma.

V Česku a na Slovensku má Savencia nyní podle svého webu přes 800 zaměstnanců. Kromě Hodonína má v Česku skupina závod také v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, kde pracuje zhruba 400 lidí. Na Slovensku má Savencia závod v Liptovském Mikuláši s téměř třemi stovkami pracovníků. Celkově má mezinárodní potravinářská skupina Savencia, sídlící ve Francii, přibližně 23.000 zaměstnanců v 31 zemích.

