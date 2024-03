Jsme v nejlepší kondici ve své historii, hlásí pojišťovna Generali. Dobré výsledky má i její rival

Největší italská pojišťovna Generali v loňském roce zvýšila provozní zisk o osm procent na rekordních 6,9 miliardy eur (zhruba 174,5 miliardy korun). Nárůst zisku za loňský rok vykázala také rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG). Zisk před zdaněním zvýšila o 32 procent na 773 milionů eur (zhruba 19,5 miliardy korun). Obě firmy působí i v České republice.

Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Skupina byla založena v roce 1831 a působí ve více než 50 zemích světa, kde zaměstnává kolem 81 tisíc lidí. Divize Generali Česká pojišťovna je podle svých internetových stránek jedničkou na českém trhu, kde má zhruba 26procentní podíl.

„Skupina je v nejlepší kondici ve své historii,“ uvedl šéf italského podniku Philippe Donnet. Společnost Generali navrhla, že vyplatí akcionářům dividendu 1,28 eura na akcii.

Skupina VIG patří k největším pojišťovnám ve střední a východní Evropě. Tvoří ji přes 50 firem ve 30 zemích a má kolem 29 tisíc zaměstnanců. V České republice vlastní pojišťovnu Kooperativa a Českou podnikatelskou pojišťovnu (ČPP).

„VIG se zatím velmi dobře vyrovnává s náročnými geopolitickými a makroekonomickými rámcovými podmínkami,“ uvedla firma. Oznámila také, že navrhla vyplatit akcionářům dividendu 1,40 eura na akcii, a předpověděla, že v letošním roce dosáhne hrubého zisku od 825 do 875 milionů eur.