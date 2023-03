Matka české Kooperativy zvýšila zisk o čtvrtinu, akcie VIG na pražské burze posilují

Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG) loni podle předběžných údajů zvýšila čistý zisk o 24 procent na 466 milionů eur (11,1 miliardy korun). Firma, která je významným hráčem na českém pojistném trhu, uvedla společnost. S akciemi VIG se obchoduje na pražské burze, kde krátce po zahájení dnešních obchodů vykazovaly růst o více než jedno procento.

Celkový objem pojistného se loni zvýšil o 14,1 procenta na 12,6 miliardy eur (téměř 300 miliard korun). Management navrhl, aby pojišťovna zvýšila výplatu akcionářům, z loňského zisku proto plánuje zvýšit dividendu o čtyři procenta na 1,30 eura na akcii.

„Předběžné údaje skupiny VIG za rok 2022 vykreslují velmi uspokojivý obraz, podtrhují naši růstovou strategii a náš cíl být stabilním a spolehlivým partnerem i v těžkých časech,” uvedla k výsledkům hospodaření generální ředitelka VIG Elisabeth Stadlerová. Loňský rok byl podle ní ve znamení zvýšené nejistoty, mimo jiné kvůli válce na Ukrajině.

Skupina VIG patří k největším pojišťovnám ve střední a východní Evropě. Tvoří ji asi 50 firem ve 30 zemích a má více než 25 tisíc zaměstnanců. V České republice vlastní pojišťovnu Kooperativa a spolu s Českou podnikatelskou pojišťovnou (ČPP) má na českém pojišťovacím trhu asi třetinový podíl.

