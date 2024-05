Microsoftu hrozí miliardové sankce, kvůli Teams i Slacku

Evropská komise (EK) nadále plánuje žalobu proti americké technologické společnosti Microsoft za narušení pravidel hospodářské soutěže. Uvádějí to zdroje deníku Financial Times (FT). Konkrétně se podle nich úřad hodlá zaměřit na videokonferenční a komunikační software Teams.

Řízení proti v současnosti nejhodnotnější technologické společnosti na světě pokračuje už několik let. Zhruba před měsícem Microsoft nabídl ústupky a oznámil, že v budoucnu bude nabízet Teams a balík programů Microsoft Office samostatně po celém světě. Společnost řízená generálním ředitelem Satyou Nadellou tak chtěla předejít postihu ze strany EU.

Podle FT to však Bruselu zřejmě nestačí. Evropská komise chce proti Microsoftu v zájmu ochrany hospodářské soutěže ještě podniknout další kroky.

Ze zprávy zatím není jasné, kdy přesně EU postup oznámí, ale mohlo by to být až za několik týdnů. Konkurenti Microsoftu se tento týden mají sejít se zástupci komise, aby o případu diskutovali. Řízení s Microsoftem ve věci Teams bylo původně zahájeno v roce 2020 po stížnosti konkurenční společnosti Slack.

V případě, že EU skutečně vyměří pokutu za porušení hospodářské soutěže, jsou pro Microsoft v sázce značné částky: Podle evropské legislativy je možné uložit sankce ve výši až desetiny ročního celosvětového obratu. Microsoft měl v roce 2023 obrat téměř 230 miliard amerických dolarů (5,3 bilionu korun).

