Partnerství Microsoftu s OpenAI může čelit antimonopolní kontrole EU

Investice Microsoftu 13 miliard dolarů (308,7 miliardy korun) do společnosti OpenAI by mohla čelit antimonopolnímu vyšetřování Evropské unie. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na obeznámené zdroje, podle nichž si regulační orgány k tomuto kroku připravují podklady. Agentura Bloomberg ve středu s odvoláním na zdroje napsala, že Evropská komise (EK) investici formálně vyšetřovat nebude. Podle zdrojů Reuters ji nebude vyšetřovat na základě unijních pravidel pro fúze, ale z antimonopolního hlediska.

EK by se mohla zabývat tím, zda partnerství omezuje nebo narušuje hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU, nebo zda tržní síla společnosti Microsoft určitými praktikami narušuje trh. EK se přiklání k druhému hledisku, uvedl jeden ze zdrojů.

Investice Microsoftu do OpenAI vzbudila zájem regulačních orgánů nejen v EU, ale také v Británii a USA, poté, co koncem loňského roku ve firmě vypukl skandál ohledně propuštění a následného opětovného přijetí šéfa OpenAI Sama Altmana. Šéf Microsoftu Satya Nadella se zasazoval o jeho návrat do společnosti a v jednu chvíli nabídl, že Altmana a další zaměstnance OpenAI, kteří chtěli odejít, zaměstná. Správní rada OpenAI nakonec souhlasila s jeho opětovným přijetím a společnost poté přistoupila k reorganizaci správní rady, ve které získal Microsoft místo pozorovatele bez hlasovacích práv.

Společnost OpenAI předloni svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Microsoft si díky integraci technologií OpenAI do svých produktů rychle zajistil vedoucí pozici v oblasti AI mezi velkými technologickými podniky.

