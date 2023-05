Microsoft vybojoval bitvu o Call of Duty, zatím jen v Evropě. USA i Británie se stále staví proti obří herní akvizici

Evropská komise (EK) schválila převzetí firmy na vývoj počítačových her Activision Blizzard za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu korun) americkým softwarovým gigantem Microsoft. Podle EK ústupky nabídnuté Microsoftem vyřešily její obavy o konkurenci, stojí v pondělním prohlášení. Nicméně dokončení dohody stále není jisté, protože britské regulační orgány ji odmítly a s dohodou nesouhlasí ani úřady ve Spojených státech.

EK uvedla, že přijala ústupky Microsoftu. Ten nabídl úpravu svých licenčních dohod tak, aby uživatelé a všechny cloudové herní platformy mohli po dobu deseti let streamovat tituly firmy bez placení licenčních poplatků. Microsoft již uzavřel smlouvy s konkurenty v oblasti cloudového streamování, například se společností Nvidia, ukrajinskou firmou Boosteroid a japonskou společností Ubitus.

„Tyto přísliby řeší obavy o hospodářskou soutěž, které komise identifikovala, a představují významné zlepšení pro cloudové hry ve srovnání se současnou situací,“ uvedla EK.

Microsoft nemá ještě vyhráno

Britský antimonopolní úřad však minulý měsíc zablokoval převzetí kvůli obavám, že by spojení potlačilo hospodářskou soutěž na malém, ale rychle rostoucím trhu cloudových her. Microsoft se proti rozhodnutí odvolal. Americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu, aby transakci zablokovala. Řízení má začít 2. srpna, uvedla agentura AP.

Activision Blizzard stojí například za hrami Call of Duty či Candy Crush. Spojení firem, které bylo oznámené loni v lednu, má urychlit růst herní divize Microsoftu. Po dokončení transakce by Microsoft byl třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony.

