Brněnský miliardář Fait koupil další firmu v potížích, tentokrát výrobce roušek

Investorem a vlastníkem zkrachovalého dodavatele a výrobce zdravotnických materiálů Batist z Červeného Kostelce na Náchodsku bude brněnská investiční společnost Jet Investment finančníka Igora Faita. Jet Investment vyhrála výběrové řízení na investora, které v rámci své insolvence zorganizovala skupina Batist. Finanční parametry vstupu investiční firma neuvedla. Batist má od června od věřitelů i soudu povolené řešení svého úpadku reorganizací.

Jet Investment by se měla stát stoprocentním vlastníkem obchodní společnosti Batist Medical a výrobní společnosti Batist Medical Productions, získat by měla i výrobní a distribuční areál Batistu v Červeném Kostelci. Obě společnosti jsou stále v chodu. Zaměstnávají dohromady přes 170 lidí. Jet Investment kostelecký Batist získá prostřednictvím fondu Jet 3, a to jako svou první investici v medicínských a zdravotnických produktech.

Faitova první investice do zdravotnictví

„Batist je silnou značkou s dlouhodobou historií v regionu střední Evropy, zejména v ČR a na Slovensku, těší nás, že se můžeme zasadit o záchranu další tradiční společnosti, podobně jako jsme to dokázali v případě Kordárny nebo MSV Metal Studénka,“ uvedl partner Jet Investment Marek Malík. Pro Jet Investment jde podle něj o strategický vstup do zdravotnictví. „Další naše akvizice v oboru budou následovat, a to nejen v ČR, ale také v Polsku,“ uvedl.

Podle projektového ředitele Jet Investment Petra Filky se investor hodlá soustředit na další rozvoj portfolia produktů jak ve výrobní, tak dodavatelské části. „Pro současné obchodní partnery, ale i zaměstnance Batistu znamená vstup silného partnera, který by měl firmu ekonomicky stabilizovat a začít opět rozvíjet, významnou vzpruhu,“ doplnil vedoucí partner PwC Česká republika pro restrukturalizace Petr Smutný.

Výběrové řízení na investora trvalo od března. Skupina Batist, jejímž vlastníkem je dosud podnikatel Tomáš Mertlík, pro tendr a reorganizaci angažovala jako poradce společnosti PwC Česká republika a White & Case.

Jet Investment by se již měla podílet na přípravě reorganizačních plánů, které by měly firmy soudu předložit v srpnu. Následně o nich budou hlasovat věřitelé. Věřitelům by měla reorganizace přinést vyšší uspokojení pohledávek než v případě konkurzu.

Reorganizace se proti původnímu záměru netýká mateřské společnosti skupiny Batist Medical Holding. Firma návrh na povolení reorganizace vzala zpět, protože se jí nepodařilo najít investora. Soud proto na firmu prohlásil konkurz, v němž bude její majetek rozprodán, a to včetně majetkových podílů ve společnostech v Portugalsku a Španělsku.

Jak se z vítěze pandemie stal poražený

V úpadku je Batist kvůli platební neschopnosti od ledna. U insolvence firmy Batist Medical věřitelé přihlásili pohledávky za 1,04 miliardy korun. U společnosti Batist Medical Productions přihlásili pohledávky za 376 milionů korun a po společnosti Batist Medical Holding chtějí 344 milionů korun. Zástupce Batist Medical v červnu u soudu uvedl, že věřitelé by měli být uspokojeni z vypořádacího úvěru, prodeje majetku nebo z budoucích příjmů dlužníka.

Za hlavní důvod insolvence Batist označil to, že se stal obětí podvodu ve dvou asijských obchodních případech, kdy na zálohách a následných škodách přišel téměř o 150 milionů korun. Na skupinu také dopadlo prudké zdražení energií, přepravy a materiálů, které nemohla promítnout do cen výrobků. Negativní vliv měl i pokles obchodů s ochrannými pomůckami po odeznění epidemie covidu. Loni skupina vykázala obrat asi jednu miliardu korun po 1,7 miliardy korun v roce 2021. Zhruba 60 procent obratu měla ze zahraničí.

Batist je dodavatelem a výrobcem roušek, operačních setů, zdravotnických a hygienických produktů na ošetření ran, obvazů a dalších hygienických pomůcek pro zdravotnictví. Část produkce si nechává vyrábět v Asii.

Firma Jet Investment se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní. Spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva včetně nesvolaného kapitálu ve výši 12 miliard korun.

