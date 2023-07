Křetínský uspěl v boji o zadlužené Casino. Věřitelé řetězce kývli na jeho nabídku, jak se vyhnout bankrotu

Francouzský zadlužený maloobchodní řetězec Casino se „v zásadě" dohodl s některými hlavními věřiteli na nabídce českého miliardáře Daniela Křetínského a jeho obchodního partnera Marca Ladreit de Lacharrière podporované britským fondem Attestor. Ti firmě v nesnázích navrhli, že jí zajistí čerstvý kapitál a pomohou s restrukturalizací dluhu, aby se vyhnula bankrotu. Společnost to uvedla na svém webu.

Předběžná dohoda předpokládá podpis závazné smlouvy v září. Trio investorů vloží do firmy 1,2 miliardy eur (zhruba 29 miliard korun). Restrukturalizace dluhu Casina musí proběhnout „během prvního čtvrtletí roku 2024“.

Konec třiceti let vlády šéfa Naouriho

Záchranný plán Křetínského by ukončil třicet let vlády generálního ředitele Casina a většinového akcionáře Jeana-Charlese Naouriho. A to v době, kdy se tradiční francouzský maloobchodní sektor přizpůsobuje vzestupu e-commerce a řetězců supermarketů s agresivní slevovou politikou, uvedla agentura Reuters.

Šestý největší francouzský maloobchodní řetězec ztrácel podíl na trhu a pokles tržeb ho přivedl na pokraj bankrotu. Ve čtvrtek firma oznámila, že čistá ztráta v pololetí vzrostla na 2,231 miliardy eur z 259 milionů eur před rokem, zejména kvůli odpisům hodnoty aktiv. Na provozní výsledky podniku měl negativní dopad pokles prodeje a snižování cen v jeho francouzských obchodech. Aktivity firmy ve Francii vykázaly v pololetí provozní ztrátu 299 milionů eur.

Francouzská vláda se obává propouštění v řetězci. Na konci loňského roku měla skupina v zemi přibližně 50 tisíc zaměstnanců, po celém světě zaměstnává kolem 200 tisíc lidí.

Křetínský, který ve Francii studoval a francouzsky plynně hovoří, se v zemi už významně angažuje v energetice. Má podíly také například v novinové společnosti Le Monde a v televizní skupině TF1. Jeho firma Czech Media Invest (CMI) v dubnu navíc oznámila, že kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis.

