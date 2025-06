Pepco, Kik či Action dostanou konkurenci. Diskont Woolworth otevře v Česku první obchody

Na podzim se řetězec chystá vstoupit také na slovenský trh. Do poloviny příštího roku chce v obou zemích otevřít dohromady asi dvacítku poboček.

Německý diskontní řetězec Woolworth GmbH otevře ve druhé polovině června první dvě prodejny v Česku, budou v Třebíči a Žatci. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti. Na podzim se řetězec chystá vstoupit také na slovenský trh. Do poloviny příštího roku chce v obou zemích otevřít dohromady asi dvacítku poboček.

Řetězec Woolworth nabízí oblečení, potřeby do domácnosti, elektroniku nebo drogerii. Mezi jeho hlavní konkurenty patří prodejci Pepco, Kik či Action.

„Nezaměřujeme se jen na velká města, ale cíleně přinášíme cenově dostupné zboží i do menších měst s populací kolem 12 000 obyvatel. Chceme, aby zákazníci vnímali Woolworth jako prodejnu ve své blízkosti, kde pohodlně nakoupí vše, co potřebují – a rádi se k nám vraceli,“ uvedl ředitel provozu společnosti Woolworth v Česku a na Slovensku Petr Juliš.

Společnost Woolworth GmbH vznikla v roce 2010. V Německu podle informací na svém webu aktuálně provozuje více než 800 prodejen. Kromě Německa řetězec působí také v Rakousku a v Polsku.

