Levná kosmetika z Polska se valí na Česko. Hebe je mladší sestrou Biedronky

Tuzemský trh s rychlou módou už polské řetězce ovládly, teď se snaží prorazit s kosmetikou a drogistickým zbožím. Řetězec hebe, který už má v Polsku přes 300 obchodů, se pokouší dobýt Česko. Po spuštění online obchodu nyní odstartoval expanzi do velkých obchodních center v Praze. Hebe má za sebou silnou portugalskou retailovou skupinu Jerónimo Martins, stejně jako polský hegemon na trhu s potravinami Biedronka.

Za levnějšími nákupy jezdí Češi (a zejména Slezané) do Biedronky, hebe přichází za nimi. První kamenné obchody hebe otevřely na přelomu roku v pražském nákupním Centru Černý Most a Galerii Harfa. A to i přesto, že na Černém Mostě už má prodejnu dm drogerie a na Harfě kromě dm bojuje hebe také o zákazníky dalšího konkurenta, sítě Rossmann. Firma obě prodejny v obchodních galeriích považuje za své vlajkové lodě, zatímco růst potáhne e-commerce.

O rok dříve už hebe spustila v Česku a na Slovensku internetový obchod. Podle sdělení společnosti nabízí online přes 18 tisíc výrobků. Sází přitom zejména na lákavé ceny.

Podle předběžných výsledků za rok 2023 tržby hebe dosáhly 469 milionů eur, tedy bezmála 12 miliard korun, a meziročně vzrostly o 31 procent. On-line prodeje stouply o 47,5 procenta, což znamená zhruba 17 procent celkových tržeb za rok. Loni přibylo 34 nových obchodů, čtyři v Polsku řetězec naopak zavřel. Mimochodem, Biedronka má v Polsku už na tři a půl tisíce prodejen a na letošek chystá expanzi na Slovensko.

Konkurenti, třeste se

Honba hebe za nižšími cenami ve srovnání s konkurencí vede k široké nabídce výrobků privátních značek, které zahrnují už přes šest tisíc produktů. Z konkurenčních drogistických řetězců se na privátní značky soustředí zejména rakouská síť dm drogerie markt. Za minulý finanční rok, který trval od 1. října 2022 do 30. září 2023, dm drogerie provozující v Česku 255 obchodů tady zvýšila svůj obrat přibližně o 18 procent na 16,3 miliardy korun. Hospodářský výsledek firma neuvedla.

Jedním z největších konkurentů řetězce dm na českém i evropském trhu jsou drogerie Rossmann. Německá síť loni v tuzemsku meziročně navýšila tržby o zhruba pětinu na rekordních 6,5 miliardy korun. Aktuálně tady má 177 obchodů. V uplynulém roce firma navázala partnerství s on-line supermarketem Rohlík.cz, kde nabízí na 400 produktů od privátních značek.

Česká skupina pk Solvent, pod kterou patří sítě Teta drogerie, Teta lékárna nebo Top drogerie, zvýšila předloni proti roku 2021 tržby o 14 procent na zhruba 6,5 miliardy korun. S pěti stovkami prodejen je Teta největší maloobchodní sítí drogerií v Česku. Méně se ovšem zaměřuje na produkci vlastních značek.

