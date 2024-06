Marketing v Accolade bude nově řídit Eduard Piňos

Marketing v průmyslovém developerovi Accolade bude nově řídit zkušený stratég Eduard Piňos. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Piňos nastoupil na pozici Chief Marketing Officer a do Accolade přináší přes 18 let zkušeností. V poslední letech se zaměřoval především na globální marketingové strategie, kdy stál v čele několika nadnárodních týmů.

„Kandidáta na pozici marketingového ředitele jsme vybírali opravdu pečlivě. Pokračující růst skupiny klade specifické nároky na jednotnou koordinaci i řízení napříč jednotlivými trhy, také nám ale záleželo na tom, aby nový CMO zapadl do našeho týmu. V roce 2023 pro nás byla klíčová expanze a v tomto duchu chceme i nadále pokračovat. Proto věřím, že Eduardovy zkušenosti s prací na nadnárodních projektech pomohou Accolade v udržitelném růstu a budou pro nás značným přínosem,“ uvedl Lukáš Répal, Chief Operating Officer ve skupině Accolade.

Eduard Piňos před nástupem do Accolade vedl řadu mezinárodních agenturních i in-house projektů. Se svými týmy se podílel na vytváření marketingových strategií globálních společností, jako jsou Coca-Cola nebo Škoda Auto.

„Accolade je pro mě příkladem mimořádně úspěšné firmy, která má ve své byznysové strategii i přes svůj dynamický růst pevně zakořeněné principy udržitelnosti a ESG. Věřím, že mé zkušenosti s velkými značkami na globálním poli, které zahrnují práci s vysoce diverzifikovanými cílovými skupinami, pomohou Accolade i v dalším mezinárodním růstu,“ uvedl Piňos.

Marketingový tým Accolade posílila v pražské kanceláři skupiny také Alexandra Drozdová, která má více než 10letou zkušenost z prostředí PR. V minulosti působila v agenturách AMI Communications a Best Communications, přičemž ve druhé z nich zastávala přes tři roky pozici Account Director.

Na pozici seniorní marketingové specialistky nastoupila do kanceláře Accolade ve Varšavě Joanna Niemirska, která v oblasti nemovitostí působí již 14 let. Před příchodem do Accolade pracovala jako marketingová manažerka ve společnosti Colliers, jež patří ke světovým lídrům v oblasti realitních služeb a správy investic.

