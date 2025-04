ExxonMobil se může stát lídrem v zelené energii. Pokud to povolí Trump

Americký ropný gigant ExxonMobil zveřejnil velké plány v zelené energii pro nadcházejících pět let. Každý rok by chtěl investovat 5 miliard dolarů do různých projektů udržitelné energie. Tím by se stal globálním lídrem v zelených projektech. Má to malý háček: americký prezident Donald Trump by nesměl zrušit daňové pobídky schválené za Joea Bidena.

Do loňského podzimu byla americká cesta za udržitelnou energetikou dávána za vzor, jehož směrem by se měl změnit evropský Green Deal. Pak byl ale zvolen Donald Trump a vyhlásil, že americká vláda žádné zelené projekty podporovat nebude, a naopak vše vsadí na dobývání fosilních paliv. Nicméně ačkoli svým dekretem již další těžbu ropy a plynu podpořil, zatím se mu nepodařilo zrušit daňové pobídky pro zelené projekty v rámci Inflation Reduction Act schválené v roce 2022.

Největší americký těžař ExxonMobil, jehož čelní představitelé kdysi označili snahy o udržitelnost za „soutěž krásy“, tak oznámil, že mezi lety 2025 a 2030 ročně nainvestuje do zelených projektů v průměru pět miliard ročně. Celkově by tak investice měly do konce dekády narůst na 30 miliard, což by z ExxonMobilu činilo největšího investora do udržitelnosti na světě.

I vedení společnosti ale počítá s tím, že nedojde k omezení daňových pobídek.

„Pro tento typ investic je zcela bezpodmínečné získat nějakou podporu ze strany státu,“ uvedla pro FT.com finanční ředitelka ExxonMobil Kathy Mikells.

Donald Trump se však zcela jistě bude pokoušet omezit financování podobných projektů. Je však otázka, zda se mu to podaří. Peníze pro tyto dotace totiž schválil Kongres a prezident je tak nemůže svévolně zrušit. To opět musí udělat všichni američtí legislativci.

Konkurence upouští od udržitelnosti

„Nové plány ExxonMobilu jsou výrazně vyšší než ty, které zveřejnil v roce 2021. Tehdy avizoval, že do konce dekády investuje 3 miliardy dolarů. Nyní to je 30 miliard dolarů,“ uvedl Jamie Smyth ze serveru FT.com. „Tato změna přichází ve chvíli, kdy zejména evropští rivalové ExxonMobilu značně snižují své plány v udržitelnosti kvůli tlaku investorů,“ dodává Smyth.

A evropští těžební giganti opravdu výrazně snižují odhady investic, které v zelených projektech v dalších letech chystají. Nejvíce se to podle odhadů datové společnosti Wood Mackenzie dotklo plánů BP, které snížilo roční plánované investice z téměř 6,5 miliardy dolarů na 1,75 miliardy dolarů. Ale osekání zelených investic plánuje také Shell (ročně o více než 2 miliardy) či norský Equinor (zhruba o 1,5 miliardy dolarů).

Jediný z vážnějších konkurentů, který si zatím ponechává investiční plány, je TotalEnergies, který slibuje investovat kolem pěti miliard ročně. Podle odhadů Wood Mackenzie to však reálně bude spíše 4,5 miliardy dolarů.

Investice do vodíku

A na co se chystá ExxonMobil využít státních pobídek? Podle odborníků půjde zejména o dva typy investic. První je do vylepšení efektivity stávajících kapacit a jejich posun k udržitelnějšímu byznys modelu, druhým směrem pak jsou investice do zcela nových výrobních kapacit.

„ExxonMobil se zaměří na nové technologie, které značně zvýší konkurenceschopnost společnosti. Půjde tak zejména o nízkoemisní vodík, technologií na snižování uhlíkových emisí a lithium,“ odhaduje Tom Ellacott z Wood Mackenzie. Jedním z projektů by mohla být nová vodíková elektrárna poblíž města Baytown v Texasu, kde ExxonMobil vlastní rafinérii.

