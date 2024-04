Zalando otevře v Drážďanech kamenný obchod a sekáč

Drážďanský outlet bude po Lipsku pro Zalando teprve druhým v bývalé východní části.

Internetový obchod s módou, německý gigant Zalando, buduje kamennou prodejnu - outlet na slavné drážďanské Prager Strasse, která vede od nádraží do centra města a tamní obchody navštěvuje i řada Čechů. Obchod by měla firma podle Sächsische Zeitung otevřít na sklonku léta.

Ve dvoupatrovém obchodě najdou zákazníci zlevněné zboží, součástí obchodu budou i věci z druhé ruky. Zásilkový obchod relativně neobvyklým krokem podle médií reaguje na to, že zákazníci již neobjednávají tolik jako v době pandemie. S outletem chce nyní Zalando také naskočit na trend, který přitahuje mladé zákazníky, nejen kvůli ceně, ale i udržitelnosti. Zároveň může online prodejce vyřešit jeden ze svých problémů: v rámci "pre- owned" bude prodávat zánovní kusy oblečení, které zákazníci poslali zpět.

Podle odborníků, citovaných saským deníkem, chce Zalando využít jednak růst trhu se secondhandovým zbožím - roste rychleji než klasický retail s novými věcmi. A za druhé vhodnou polohu budoucího obchodu - na známé nákupní Pražské třídě denně projde v průměru 31 tisíc lidí, o sobotách až padesát tisíc.

Zalando má v Německu již 15 outletů, ten drážďanský bude po Lipsku druhým v bývalé východní části. "Drážďany jsou pro nás zajímavou lokalitou, protože v regionu máme již mnoho zákazníků," vysvětluje Sächsische Zeitung volbu jednatelka Dorothee Schönfeldová.

Akcie pod tlakem

Zalando je už delší dobu pod tlakem, protože část zákazníků se po pandemickém boomu vrátila do kamenných obchodů, doplácí také na ekonomické zpomalení v Německu. Tržby za loňský rok se meziročně snížily o 1,9 procenta na necelých 10,1 miliardy eur. Počet aktivních zákazníků klesl z 51,2 milionu na 49,6 milionu. Zalando si ale utáhlo opasek, takže se stalo ziskovějším. Čistý zisk vzrostl z 16,8 milionu eur v předchozím roce na 83 milionů eur.

Přesto cena akcií v posledních měsících značně utrpěla. V porovnání s vrcholem v roce 2021 klesla tržní hodnota akcií o více než 80 procent a vypadá to, že akcie Zalando budou vyloučeny z indexu DAX, což je výběrový index čtyřicítky nevětších německých firem dle tržní kapitalizace.

Vedení Zalanda v březnu představilo investorům rozvojový plán, ročně chce růst mezi 5 a 10 procenty, V dlouhodobém horizontu chce Zalando obsluhovat 15 procent evropského trhu s módou v hodnotě 450 miliard eur, uvedl Frankfurter Allgemeine Zeitung. A jak toho chce docílit? Zalando poskytuje menším obchodníkům platformu pro prodej jejich zboží a také přístup k jeho logistice. Do budoucna chce také upřednostnit kvalitu nad kvantitou, zredukuje nabízený sortiment a bude se soustředit na kvalitnější značky, uvedli šéfové firmy v prezentaci pro investory.

Spekuluje se také o možné fúzi společnosti Zalando a jejího německého konkurenta About You. Hlavním akcionářem Zalanda je dánský miliardář Anders Holch Povlsen, který oběma dodává oděvy ze svého impéria Bestseller, včetně značek Jack & Jones, Only a Vero Moda.

