Letiště v Praze postihl další technický výpadek

nformační systémy pražského Letiště Václava Havla měly dnes odpoledne technické problémy. Nefungovaly hlavní informační tabule v terminálech a podle mluvčí letiště Kláry Divíškové výpadek systémů postihl i intranet, web a interní komunikační kanály letiště. Zhruba dvě a půl hodiny po oznámení problémů na síti X letiště uvedlo, že informační systémy opět fungují.

Pražské Letiště Václava Havla ve středu před 14:00 na síti X uvedlo, že se potýká s technickými problémy informačních systémů. O odstranění problémů informovalo tamtéž asi o dvě a půl hodiny později.

„Zobrazovací systémy s informacemi o odletech jsou již funkční a cestující se mohou o svém letu informovat standardní cestou. Omlouváme se za případné komplikace, které cestujícím vznikly,“ uvedlo letiště na síti X. Situace neměla vliv na provoz letiště. Letiště také uvedlo, že zjišťuje příčinu výpadku.

Podle Divíškové dnešní výpadek informačních systémů postihl kromě informačních tabulí na letišti i intranet, web a interní komunikační kanály letiště. Web letiště byl mimo provoz byl ještě kolem 17:00.

V pátek ruzyňské letiště zasáhl celosvětový výpadek odbavovacího systému GoNow, který v Praze používá sedm aerolinek. Dopravci cestující museli odbavovat ručně nebo v náhradním systému.

Ani letošní sezóna se nevyrovná té předcovidové

Letiště Praha za první pololetí letošního roku odbavilo 7,18 milionu cestujících, meziročně téměř o čtvrtinu více. I přes meziroční růst však letiště stále nevyrovnalo čísla z předcovidového roku 2019, kdy za půlrok odbavilo 7,8 milionu lidí. Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, dohromady tam odcestovalo více než 633 tisíc lidí. Na druhém místě je Paříž se zhruba 360 500 cestujícími, následovaly Amsterdam, Milán a Řím. Z pohledu států byla za pololetí nejžádanější Velké Británie, následovaly Itálie, Španělsko, Francie a Německo.

Od ledna do června na Letišti Václava Havla přibylo přímé letecké spojení do 13 nových destinací. Letiště obnovilo dálkovou linku do Pekingu. Nové byly spoje do kazašské Astany, italských měst Brindisi, Florencie a Verony, do tureckého Izmiru, moldavského Kišiněvu, do La Palmy na Kanárských ostrovech, Ponta Delgady na Azorských ostrovech, polské Poznaně, estonského Tallinu, uzbeckého Taškentu a gruzínského Tbillisi.

Z Prahy se podle současného letního řádu létá do více než 170 destinací, to je o 18 více než loni. Letiště meziročně zvýšilo také frekvenci letů na více než 30 linkách. Letošní letní sezona se ale počtem destinací stále nevyrovná letnímu letovému řádu z předcovidového roku 2019, kdy letadla z Prahy mířila do 190 destinací.

Pro letošní rok ruzyňské letiště předpokládá 16 milionů odbavených cestujících. Minulý rok Letiště Praha odbavilo 13,8 milionu cestujících, což bylo proti roku 2022 asi o 29 procent víc. Toto číslo ale stále zůstalo pod hranicí počtu z předcovidového roku 2019, kdy letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k předcovidovým číslům vedení podniku počítá nejdříve na konci příštího roku.

Společnost Letiště Praha za loňský rok vykázala čistý zisk 1,5 miliardy korun. Proti roku 2022, kdy bylo letiště po pandemii covidu-19 dva roky ve ztrátě, byl zisk vyšší o 1,2 miliardy korun.

