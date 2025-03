Český hokej láká. Sparta je čtvrtým nejnavštěvovanějším klubem v Evropě

Českým hokejovým týmům se daří pracovat s fandy a prohlubovat své fanouškovské základny. Sparta v základní části znovu posunula rekord návštěvnosti extraligy a je už čtvrtým nejnavštěvovanějším klubem v Evropě (bez KHL). Do desítky se vešly i Pardubice.

Průměrná návštěva na domácích zápasech Sparty dosáhla v letošní základní části extraligy 12 804 diváků. To znamená posunutí loňské rekordní úrovně o více než tisíc diváků na zápas. Loni průměr návštěvnosti Sparty v České hokejové extralize dosáhl 11 586 návštěvníků.

„Sparta zvyšuje návštěvnost každý rok od přestěhování do O2 arény. Za letošním rekordem stojí dlouhodobá práce s fanoušky napříč všemi marketingovými kanály. Není to jen o zážitku na stadionu, ale o komplexní práci, vzájemné interakci a přinášení takového obsahu, který fanoušci opravdu chtějí a ocení,“ říká Radek Sitta, majitel agentury Breakit, která působí na poli sportovního marketingu.

Vedou Němci

Sparta se tak návštěvností vyšvihla už na 4. místo mezi hokejovými kluby v Evropě (bez KHL). Žebříčku vévodí žraloci z Kolína nad Rýnem s průměrnou návštěvností téměř 18 tisíc diváků, většinu míst v Top10 obsadily týmy z Německa a Švýcarska. Do Top10 se dostaly i Pardubice. „S novou halou do žebříčku za několik let určitě zamíří i Kometa, otázkou zůstává osud nové pardubické arény. Staré ‚plechárny‘ určitě mají své kouzlo, ale fanoušci chtějí moderní a kulturní prostředí,“ dodává Radek Sitta.

„Není to ale jen o velké aréně. Je to o dlouhodobé práci klubu s fanoušky, o jasné klubové identitě, marketingové vizi i neustálé snaze o zlepšení diváckého zážitku. To vše se odráží v úzkém vztahu s fandy a zároveň to otevírá obrovský prostor do budoucnosti,“ dodal Sitta.

Příchod AI a milionové zisky

V blízké budoucnosti začne přitom marketing sportovních klubů ovlivňovat AI. „Umělá inteligence umožní lépe pracovat s fanouškovskou základnou. Kluby budou moci fanoušky lépe poznat, víc řešit jejich individuální potřeby a přání. Získají tak jejich ještě větší loajalitu, rozšíří fanouškovskou základnu, což se projeví v nárůstu příjmů – ať už z prodeje vstupenek, merche nebo jiných monetizovaných zážitků, které klub může pro fanoušky a obchodní partnery připravit. A nebudeme se bavit o malých částkách, u velkých klubů půjde o miliony korun,“ uzavírá Sitta.

Česká hokejová extraliga je nejvyšší profesionální soutěž v ledním hokeji. Každou sezónu se v ní utkává 14 týmů o titul mistra České republiky. Soutěž se skládá ze základní části, kde týmy hrají systémem každý s každým, a následného play-off pro nejlepší týmy. Nejhorší tým sezóny čeká baráž o udržení v extralize. Mezi tradiční favority patří týmy jako HC Oceláři Třinec, HC Sparta Praha, Bílí Tygři Liberec a HC Kometa Brno. Extraliga je známá vysokou úrovní hokeje a skvělou atmosférou na stadionech, což se projevuje i v návštěvnosti.

