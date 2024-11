Pohledávky za skoro dvě miliardy. Peníze po TV Barrandov chce i Soukup

Věřitelé společnosti Barrandov Televizní studio, která provozuje televizi Barrandov, přihlásili insolvenčnímu správci přes 80 pohledávek v celkové výši okolo 1,9 miliardy korun. Ty budou na začátku prosince zařazeny do přezkumného jednání. Vyplývá to ze zprávy insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku.

Největšími věřiteli jsou České Radiokomunikace a jimi vlastněná Czech Digital Group, které se zabývají distribucí TV signálu, a dále společnost Knowlimits Group. Jejich nárok dohromady dosahuje zhruba jedné miliardy korun. Dalšími věřiteli jsou například prodejce reklamy Media Master, zdravotní pojišťovny, banky nebo bývalý majitel Jaromír Soukup a jeho firma Médea.

Zadluženou Televizi Barrandov od Soukupa získal podnikatel Jan Čermák. Soud následně v rámci insolvenčního řízení povolil reorganizaci. Ta má začít v prosinci po schůzi věřitelského výboru.

Barrandov v současnosti vysílá televizní programy TV Barrandov, Krimi Barrandov a Kino Barrandov, které měly v srpnu podle měření Asociace televizních organizací podíl na sledovanosti 2,5 procenta mezi diváky staršími 15 let. Tento týden televize oznámila změnu loga u všech programů.

