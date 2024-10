Firmy kupuji hlavně kvůli pozemkům a budovám, říká majitel TV Barrandov Čermák

Areál po TV Barrandov v Braníku je na poměrně pěkném místě vedle jižní spojky v Praze, říká Jan Čermák, který je nyní majitelem TV Barrandov. Pozemek získal po Jaroslavu Soukupovi a jeho skupině Empresa Média. Po „mediálním magnátovi,“ který svou společnost zadlužil a přišel o ni, ji Čermák převzal.

Čermák se primárně věnuje byznysu s pohledávkami, jejich správou a zhodnocením. Nemovitosti jsou významnou součástí jeho portfolia. Ostatně, i kvůli nemovitostem šel do TV Barrandov. „Málokdo to ví, ale podstata je v tom, že skupina TV Barrandov se skládá i z docela velkého nemovitostního portfolia. To jsou zejména dvě nemovitosti. Studia na Barrandově, a velký areál v Braníku,“ říká Čermák.

V Braníku jde podle něj o místo velmi dobře položené. Blízko centra města, „za zády“ vzniká projekt metra. „Nechali jsme si zpracovat studii od architektonické kanceláře A8000, s kterou úzce spolupracujeme, na výstavbu kampusu. Škola a ubytování pro studenty,“ popisuje Čermák.

To je podle něj v souladu s územním rozvojem v oblasti. „Nechtěli jsem kopírovat standardní metodu, ze všeho udělejme byty.“ Nyní hledá developera, s kterým by na projektu spolupracoval.

Intenzívní "vedlejšák"

Čermákova firma Servis 24 se nemovitostnímu byznysu věnuje celkem intenzivně, přestože to není její hlavní branže. To je práce s pohledávkami. Nicméně, má na kontě řadu developerských projektů. Některé si dokonce sama vytvořila. „Nejsme developeři, ale párkrát jsme si to v menším měřítku zkusili. A musím říct, že jsme nikdy nedopadli špatně,“ říká Čermák. Vzpomíná třeba bytový projekt v Brně na Cejlu, kde z hotelu vznikl bytový dům. „Předělali jsme to na byty. Nebylo to jednoduché, nejsme stavaři, nejsme developeři, ale dopadlo to dobře.“

Vždy dbá na to, aby v majetkové podstatě firmy v insolvenci, které se má věnovat, byly „cihly“. Třeba po Jance Radotín vlastní areál, který v současnosti rekonstruuje, modernizuje a pronajímá. „Nyní máme krásný rozvojový projekt bývalého ČKD Slaný. Za dva roky se nám to podařilo dát dohromady, opravit střechy, modernizovat. A nyní máme absolutní většinu areálu pronajatou.“

