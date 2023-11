Stresovat zákazníky vyšší cenou čokolády před Vánoci nechci. Sáhneme si do marží, říká majitel čokoládovny

Letošní Vánoce by mohly pořádně zhořknout. Alespoň tomu nasvědčují burzovní ceny kakaa, které jsou v meziročním srovnání o desítky procent vyšší. To však neznamená, že by o tolik měla zdražit i čokoláda, říká v rozhovoru pro Newstream Václav Durďák, spolumajitel Čokoládovny Janek a pražírny Coffeespot, kterého loni Forbes zařadil mezi 30 pod 30. Kromě surovin se do konečné ceny tabulky čokolády započítávají i další náklady, které pravděpodobně nemají tak inflační charakter. V Jankovi zdražovali naposledy loni v lednu. Vyšší náklady kompenzují ponížením svých marží.

Jak moc ovlivní cenu finálního výrobku cena kávy a kakaových bobů na komoditní burze?

U kávy hodně, protože cena zrna je hlavní složkou finální ceny kávy. A prémiová káva kolísá o trochu méně, protože je v základu dražší než komoditní káva. Za poslední dva roky šla cena kávových zrn nahoru a naše marže dolů.

Cena kakaových bobů se do finální ceny čokolády nepropisuje v takové míře jako u kávy. K výrobě čokolády je zapotřebí velký díl lidské práce a také řada dalších surovin, třeba sušené mléko, cukr, tuk a ty už třeba tolik nepodraží. Takže když jdou ceny kakaa o 100 procent nahoru, a mléko, cukr a práce ne, tak finální tabulka čokolády nemusí stát dvakrát tolik. Rostoucí cenu kakaových bobů tak sice sledujeme, ale není pro nás natolik klíčová jako pro velkoproducenty průmyslových čokolád, kde velkou část ceny tvoří surovina, a ne ruční práce, jako je tomu u nás.

Energetická krize se vás nedotkla? Přeci jen, výroba čokolády i kávy musí být energeticky náročná.

To určitě je. V čokoládovně musíme všechny produkty zahřát a následně zase rychle zchladit, udržovat je při určité teplotě. A u kávy máme pražičku na plyn. Naštěstí jsme v době, kdy ceny energií dramaticky vyskočily, měli zafixované ceny. Až do jara letošního roku. S obavou jsem vyhlíželi letošní podzim, ale zdá se, že situace už není tak vyhrocená, jako tomu bylo ještě před rokem.

Chystáte se před Vánoci zdražit čokoládu?

Od loňského ledna jsme nezdražovali, snažíme se zvýšené náklady absorbovat, ale tratíme na tom. Další zvýšení cen tak přijde na řadu zkraje příštího roku. Měli bychom se vejít do pěti procent a s ohledem na rostoucí cenu práce a energií by na zdražení nejspíš došlo i bez růstu ceny kakaa.

Kolik kávy ročně upražíte?

Nyní se blížíme ke 200 tunám. Patříme mezi největší tuzemské pražírny výběrové kávy, jako jsou pražírny Doubleshot, La Boheme, Nordbeans či Candycane. Některá naše konkurence má vyšší obraty, protože má vyšší ceny a také vlastní kavárny. A když vám kavárna udělá obrat nad deset milionů a máte jich několik, tak vám ten celkový obrat logicky povyskočí. Zisk ale zase o tolik ne, protože s jejich provozem máte poměrně vysoké náklady.

Vaše nižší ceny nejdou na úrok kvality?

To určitě ne. Nižší cenu si můžeme dovolit díky úsporám z rozsahu. Při tom našem objemu dostáváme už zajímavé ceny od velkoobchodníků. Je rozdíl, když koupíte jeden pytel, nebo jich koupíte padesát. Kvalitu naopak ještě zvyšujeme využíváním moderních technologií a výběrem kávy. Cenově chceme udržet kávu dostupnou pro každého. A zatím se nám to daří. Do naší podnikové prodejny v Babicích si ji chodí kupovat opravdu všichni, od instalatérů, přes babičky v důchodu až po vrcholové manažery.

Pro kávu si jezdíte přímo na plantáže?

Teprve s tím začínáme. Než jsem do firmy vstoupil, tak na to nebyl vůbec prostor. Naši dodavatelé ale nefungují tak, že by nás s farmáři nechtěli vůbec spojit. Naopak. Pořádají společné výjezdy na plantáže. Náš hlavní pražič dovezl letos dobrou kávu z Keni. Pár pražíren skutečně funguje tak, že nakupuje přímo od farmářů, ale je to náročné, protože si musíte zajistit dopravu, proclení do EU a tak dále. Nám proto dává smysl využít velkoobchodníky v Hamburku a čas od času si přivézt něco speciálního přímo z plantáží.

I v Česku fungují tito prostředníci?

Ano, fungují, ale ti čeští většinou už nakupují někde v Hamburku. Takže je lepší jít rovnou tam.

Začínal jste s čokoládovnou a pak k tomu přikoupil pražírnu kávy, proč?

Protože co je lepší než káva a čokoláda? (smích) Ale ten příběh je složitější. Před více než deseti lety jsem měl v Uherském Brodě obchod s delikatesami a kávou. V té době tady u nás na okrese začínala pražírna Coffeespot, tak jsem je oslovil, že bych je chtěl podpořit a prodávat lokální produkt. V roce 2013 jsem tak začal odebírat jejich kávu a po roce jsem dostal od Jirky (Jiří Plšek – zakladatel pražírny Coffeespot – pozn. red.) nabídku pro ně pracovat jako obchodní zástupce. Slovo dalo slovo a rok jsem jim dělal při škole obchodního zástupce. Později se jim ale byznys více rozjel a já to při jiných povinnostech úplně nestíhal, byl jsem tak z Coffeespotu odejit. Až poté jsme s tehdejší přítelkyní, nyní manželkou a kamarádem Vlastimilem Urbancem založili čokoládovnu Janek.

A jak došlo na převzetí Coffeespotu? A jak jste akvizici zafinancovali? Přeci jen v té době měly obě firmy obrat celkem asi 130 milionů korun.

Původně jsme přemýšleli o tom, že bychom ty firmy spojili, ale to není tak snadné. Nemůžete si jejich hodnotu vymyslet. Museli jsme si je nechat ocenit a ukázalo se, že bychom na to neměli. Zjistili jsme, že máme podstatně hodnotnější firmy, než jsme si uměli představit. Takže spojení nebylo v našich silách a upustili jsme od toho. Když pak ale zakladatelé pražírny Jirka a Radka Plškovi dostali konkrétní nabídku a přišli za námi, řekli jsme si, že bychom to mohli dorovnat. Nakonec jsme se ale s manželkou a Vlastmilem zalekli investice v desítkách milionů korun a polovinu podílu nakonec koupil náš obchodní partner a místní podnikatel Michal Bábíček. Díky úspěchu čokoládovny Janek jsme náš podíl doplatili loni v létě, a i když jsme se domluvili, že můžeme podíl navýšit, neudělali jsme to, protože nám spolupráce s Michalem funguje. On má průmyslovou firmu na ventily a kolečka a Coffeespot se mu líbí, protože má konečně něco, co může vzít doktorovi. (smích)

A jak budete firmu rozvíjet dál?

Aktuálně jsme získali stavební povolení na novou výrobní a skladovou halu. Tam bude čokoládovna i pražírna. Slibujeme si od toho další úspory z rozsahu. Budeme mít společnou distribuci. Nyní už musíme využívat externí sklady, protože nemáme prostory, do nové haly se nám vejde všechno.

Na kolik nová hala vyjde a kdy se budete stěhovat?

Věříme, že do sto milionů korun včetně všech technologií a fotovotaiky na střeše, právě jako pojistky před rostoucími cenami energií. A pokud všechno půjde podle plánu, stěhovat bychom se mohli v první polovině roku 2025.

Kolik vyrobíte ročně čokolády?

Kolem 150 tun.

Jak moc se liší zpracování kávy a čokolády?

My vyrábíme čokoládu ručně. Je tam potřeba mnohem více lidské práce. Káva se probere, dá pražit, ochutná a může se balit. U čokolády musíte kakaové boby nejdříve vytřídit a upražit, ale pořád jste vlastně na začátku, teprve poté začíná celý proces výroby, který je velmi náročný, a to jak časově, tak na lidskou práci.

Jak se vám letos daří? Vidíte, že by lidé na čokoládě šetřili?

Letos je to jako na houpačce. Stanovili jsme si plán růstu o 20 procent, což v době dnešní inflace není takový zázrak. V pražírně se nám to od začátku roku daří, v čokoládovně jak kdy. Někdy jsme na nule, jindy rosteme o 35 procent. Čeká nás ale nejsilnější sezóna, před námi je Mikuláš, advent a Vánoce, což je čas, kdy se prodá kávy i čokolády úplně nejvíc.

Co je více sezónní? Káva nebo čokoláda?

Určitě čokoláda. Ta se v létě prostě neprodává. Když porovnáme nejslabší a nejsilnější měsíc u čokolády, je tam rozdíl 1000 procent. Za poslední kvartál prodáme více než za první tři dohromady.

Jaký je rozdíl u kávy mezi nejslabším a nejsilnějším měsícem?

Tam je to asi 100 procent.

Musíte v tomto čase nabírat další zaměstnance?

Navýšili jsme stav o 30 až 40 procent. Zní to hrozivě, ale znamená to 3 až 4 lidi. V čokoládovně máme okolo dvacítky kmenových zaměstnancům v nejvytíženějším období v roce a další vyšší desítky brigádníků. Když to přeženu, tak balit nyní pomáhají celé rodiny našich zaměstnanců. V Coffeespotu pak máme 13 zaměstnanců.

Máte v létě problémy s expedicí pralinek a čokolády, že se cestou jednoduše roztečou?

Před několika lety jsme najeli na suchý led a zjistili jsme, že jsme schopni doručit 99 procent zásilek v pořádku. Když se to někde zasekne u dopravce a nedoručí se to hned další ráno, tak už je zničená jedna z pěti zakázek.

Kolik je průměrná hodnota objednávky na vašem e-shopu?

Průměrná útrata je u nás za 1400 korun. To je celkem dost. Asi proto, že když už někdo nakupuje dárek, nechce, aby byl za stokorunu. Mění se to ale v průběhu roku. Třeba v červnu, v době nákupu dárků pro učitelky, průměrná hodota objednávky klesá k 600 korunám.

Mění se chutě českého zákazníka?

Pozorujeme, že Češi rádi zkouší nové chutě, ale ještě raději se vrací k něčemu, co znají třeba už z dětství. Jako je náš poctivý nugát.