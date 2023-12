Káva nás provází celým dnem, velkou roli tak hraje i v byznysu

Káva je jednou z nejprodávanějších komodit na světě a není divu. Tento lahodný nápoj s nezaměnitelnou vůní provází většinu lidí celým dnem. Podle průzkumu pro značku L’OR si 85 procent Čechů denně dá alespoň jeden šálek kávy, nejčastěji to bývají šálky dva až tři. Vzhledem k tak velké oblibě si kavárny a restaurace, hotely, ale třeba i firmy čím dál více uvědomují, jak podstatnou roli káva v jejich podnikání hraje. A jak důležitou konkurenční výhodu jim může nabídnout.

Volání po kvalitě, doma i v práci

Na kvalitu se snadno zvyká a nejinak je tomu i na poli kávy. Skvělou kávu, kterou si rádi dáváme v oblíbených kavárnách, si chceme dopřát i na dalších místech. Nejvíce času přitom trávíme v zaměstnání a doma, kde je od dosud typických „turků“ a rozpustné kávy poslední dobou vidět značný posun. Roste počet lidí, kteří si domů pořizují automatické kávovary, díky nimž si připraví šálek lahodné kávy během okamžiku. I firmy ale začínají výbornou kávu vnímat jako důležitou součást svého fungování, díky níž jsou zaměstnanci spokojenější i výkonnější.

„Češi si zvykli na skvělou kávu v kavárnách a stejně dobrou kávu si chtějí dopřávat po celý den. To se promítá i do kategorie kávy v domácnostech i zaměstnání. V office segmentu je už dnes zcela přirozené, že se setkáváme s voláním firem po řešení, které dokáže připravit kávu na úrovni té z kavárny,“ popisuje Lumír Františák z Jacobs Douwe Egberts, pod kterou spadá značka L’OR. Zaměstnanci firem se tak na šálek výborné kávy mohou těšit už cestou do práce. Zpříjemní jim ale i osobní pauzu nebo chvilku, kdy se potkávají s kolegy. Je energetickou vzpruhou i pochoutkou, která během náročného dne potěší.

Na kávu do oblíbeného podniku

Ať už se jedná o pracovní schůzky nebo posezení s přáteli ve volném čase, kavárny jsou velmi oblíbeným místem k setkání. A roli ve výběru podniku, který navštívíme, hraje samozřejmě i jeho nabídka. Zásadní součástí je káva, která dotváří celkovou atmosféru, kvůli níž se zákazníci rádi vrací. V oblasti kávy se v českých kavárnách velké oblibě těší mléčné varianty jako například caffè latte nebo cappuccino. Více než třetina Čechů však při výběru kávy v kavárně zůstává u variant černé kávy, v popředí v klasickým espressem.

„Češi umí kvalitu kávy rozpoznat a je dobře, že jim ji kavárny dokážou nabídnout. Výsledky našeho průzkumu potvrzují, že každý z nás má rozdílné preference, část lidí holduje mléčným variantám, část je věrná černé kávě. Je zajímavé, že lze pozorovat určité trendy napříč generacemi i napříč republikou. Mladší konzumenti kávy preferují spíše ovocné a svěží kávové směsi. Lidé nad 40 let zase tíhnou k výrazným a hořkým směsím. Přesně takové chutě také obvykle vyhledávají naši zákazníci z Moravy,“ říká odborník L’OR Professional, poskytující komplexní kávová řešení na míru. Součástí takového balíčku je vedle prémiové kávy vždy i bezplatné zapůjčení profesionálního moderního kávovaru a další podpora v podobě porcelánu, skla a doplňkového sortimentu, případně oblečení pro obsluhu, pomoci s interiérovým designem provozovny nebo proškolení personálu profesionálním baristou.

Luxus se mění na samozřejmost ve všech oblastech

Všední dny střídají ty, kdy opouštíme místo, kde žijeme, a vydáváme se na cesty. Na dovolené ale i na pracovních cestách chceme, aby o nás bylo dobře postaráno. Nároky hotelových hostů stoupají nejen ve vybavení, ale také v doplňkových službách. Aby ubytovací zařízení obstála v silném konkurenčním prostředí, musí věnovat aktuálním trendům a přáním svých zákazníků velkou pozornost. Samozřejmostí se stala široká dostupnost wifi ale i káva na pokojích.

„Již bylo řečeno, že káva je důležitou součástí dne většiny lidí a hoteloví hosté nejsou samozřejmě výjimkou. Našim partnerům ze segmentu hotelů nabízíme ucelený koncept L’OR Professional, který označujeme jako „Cesta kávy“. Jeho cílem je uspokojit kávová přání hostů od ranního šálku až po večerní kávový drink. Zahrnuje tak čerstvě namletou zrnkovou kávu během snídaně, možnost vychutnat si šálek kávy v soukromí pokojů nebo například kávový koktejl v lobby baru,“ uzavírá Lumír Františák.