Kasina ve světě se pomalu vzpamatovávají. Mekky hazardu ale čelí nové konkurenci

Pandemie a lockdowny zasadily hernímu a hazardnímu průmyslu ve světě velkou ránu, nezachránila jej ani internetová kasina. Macau patřícího pod Čínu pak vítr z plachet vzalo protikorupční tažení Pekingu. Zotavení a snaha dostat se proslulým luxusním herním doupětům na předcovidovou úroveň tržeb je velmi pozvolné. Zavedeným mekkám hazardu v Las Vegas i jinde navíc přibývá konkurence v dříve nemyslitelných končinách – třeba v Japonsku nebo Spojených arabských emirátech.

Světová kasina, kterým vládnou korporace MGM, Ceasars, Wynn či Sands, utrpěla během pandemie velkou ránu a zvedají se jen velmi pomalu. Tržby se mezi lety 2019 a 2021 podle společnosti Global Data propadly o více než pětinu na 115 miliard dolarů (2,5 bilionu korun). Překvapivě situaci nezachránila ani onlinová kasina. Tržby hráčského byznysu včetně onlinu se mezi lety 2019 a 2022 propadly o 15 procent na 249 miliard dolarů. Nyní se zdá, že celosvětové tržby opět naskočily na rostoucí vlnu.

Tržby hráčského hazardního byznysu ve světě včetně online her a kasin:

Macao

Během tři roky trvajících lockdownů už to vypadalo, že movití a náruživí hráči se do Macaa, které je spolu s Hongkongem speciálním správním územím Číny, nevrátí. Od letošního jara se sice návštěvníci vrací, důvodů k oslavám ale v bývalé portugalské kolonii zatím mnoho není.

Růst popularity Macaa se zastavil již před téměř dekádou. Mohla za to protikorupční kampaň čínského vedení pod taktovkou prezidenta Si Ťin-pchinga. Zátah proti korupci v roce 2014 totiž odradil takzvané „high rollers“, tedy vysoko sázející hráče z řad zkorumpovaných čínských úředníků, od cest do čínského města hříchu. Není bez zajímavosti, že příjmy z kasin v Macau dosáhly vrcholu – 45 miliard dolarů (970 miliard korun) v roce 2013, tedy posledním roce před začátkem boje s korupčníky.

Las Vegas

Las Vegas díky covidovém propadu v Macau loni předběhlo bývalou portugalskou kolonii, co se výše příjmů z hazardních her týče. Macao se před nevadského konkurenta sice dostalo poprvé v roce 2006 a pozici nejziskovějšího doupěte hazardu si drželo až do roku 2021. V loňském roce ale utržilo jen 5,2 miliardy dolarů, na lasvegaském „stripu“, tedy hlavním bulváru města, hráči protočili 8,3 miliardy dolarů.

Zavedeným kasinovým megapolím jako je Las Vegas, Atlantic City či Macao ale začíná růst konkurence i na dříve nepředstavitelných místech. Z koláče zisků z hazardních her by si svůj kus rádo ukrojilo stále více zemí a měst. Na otevření svého prvního kasina se chystají v Japonsku či Spojených arabských emirátech. Kasina byla v Japonsku dlouho ilegální. To se ale změnilo v roce 2018 přijetím zákona, který poskytuje výjimky pro hry, jako je poker nebo baccarat. Herní resort by se měl otevřít v roce 2029 v japonské Ósace.

Ještě o dva roky dříve se svého prvního kasina dočkají Spojené arabské emiráty, kde byly hazardní hry donedávna také přísně zakázány. Nebude to však v nejslavnějším z emirátů – Dubaji. Společnost Wynn otevře brány svého prvního blízkovýchodního kasina v emirátu Rás al-Chajma.

