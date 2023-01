Král hazardu v Macau vyfasoval 18 let za podvody

Někdejší král kasin v Macau Alvin Chau byl odsouzen tamním soudem k 18 rokům za mřížemi. S odkazem na hongkongskou stanici TVB o tom informuje agentura Reuters.

Chau byl do prosince 2021 generálním ředitelem společnosti Suncity Group Holdings. Zatčen byl v listopadu 2021 v Macau kvůli podezření, že jeho podnik je napojen na přeshraniční hazard. Zatykač na něj byl vydán také v Číně. Chau vinu odmítá.

Macao, které je jedinou oblastí v Číně, kde jsou hazardní hry legální, v posledních letech zvýšilo kontrolu kasin.

