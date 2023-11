Job Air Technic ze Strnadova holdingu přes zimu provede údržbu 13 airbusů firmy Eurowings

Společnost Job Air Technic bude v letošní zimní sezoně ve svém hangáru na ostravském letišti v Mošnově na Novojičínsku dělat údržbu 13 letounů Airbus společnosti Eurowings. Je to výsledek dohody, kterou podepsali zástupci obou firem na akci MRO Europe v Amsterdamu. Hodnotu zakázky společnosti neuvedly.

„Součástí kontraktu je i zimní sezona 2024/2025, kdy hangáry Job Air Technic přivítají další letouny Eurowings,“ uvedl za Job Air Technic Jaroslav Martínek. Eurowings je nízkonákladový dopravce, který patří do německé skupiny Lufthansa.

„Jedná se o naši první takto významnou spolupráci s Eurowings a Lufthansa Group. To, že si nás tak silná skupina vybrala jako partnera pro údržbu svých letadel, vnímáme jako další uznání kvality našich služeb. Určitě pomohlo, že jsme od roku 2021 schváleným poskytovatelem služeb Airbus,“ dodal Vladimír Stulančák, generální ředitel společnosti Job Air Technic.

V leteckých opravnách Job Air Technic projde ročně údržbou více než 100 letadel. Ve dvou hangárech mohou letečtí mechanici pracovat současně na osmi úzkotrupých letadlech Airbus A320 Family nebo Boeing 737. Celkem 13 strojů skupiny Lufthansa, které Job Air Technic obdrží k údržbě v následujících měsících, tak představuje pro Job Air Technic důležitou zakázku.

Job Air Technic se specializuje na takzvanou těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla. Společnost je součástí holdingu Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada. Loni firma vytvořila tržby 879,1 milionu korun a čistý zisk 81,2 milionu korun. Podnik má více než 400 zaměstnanců.

