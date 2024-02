Ještě dražší Apple Vision Pro. Revoluční brýle s virtuální realitou nabízí lidé za přemrštěné ceny

Mánie kolem brýlí Vision Pro nebere konce. Sociální sítě zaplavují fotografie a videa s lidmi, kteří je nosí při večeři v restauraci, v posilovně, či na koncertech. A nejen na „sockách“ je nový produkt od společnosti Apple populární. Agentura Bloomberg uvedla, že se brýle prodávají ve velkém i přes neoficiální obchody. Mnohdy za přemrštěnou cenu.

Reklama

Americká společnost Apple cenu oficiálně stanovila na 3 499 dolarů za nejlevnější model, tedy zhruba 81 tisíc korun. Brýle jsou dostupné zatím jen na americkém trhu a v omezeném množství. Cena novinky se tak na mnohých interentových tržištích šplhá k rekordům.

Agentura Bloomberg uvedla, že například v singapurském online obchodě Lazada jsou Vision Pro k dispozici i za cenu atakující deset tisíc dolarů, tedy asi 231 tisíc korun. Za více než pět tisíc dolarů nabízí brýle i online obchody v Japonsku a Číně.

Cena jako téma číslo jedna

Právě vysoká cena je mezi zájemci o brýle Vision Pro častým tématem. Nejdražšími komponenty jsou kamera, soustava senzorů, speciální čipy a obtížně vyrobitelné displeje. Experti, kteří Vision Pro vyzkoušeli, tvrdí, že by se zařízení mohlo stát hrozbou téměř pro každou velkou dvourozměrnou obrazovku. Brýle je možné ovládat rukama, pohledem a hlasem.

Uživatelé produktu vedle jeho ceny vytýkají v recenzích na internetu mimo jiné i to, že je těžký, velký, neobejde se bez neustálého nabíjení a má úzký zorný úhel.

Firma uvedla, že pro zařízení bylo vyvinuto a je dostupných přes 600 aplikací a her. Aplikaci pro nový produkt Applu nicméně zatím nevytváří společnost Netflix. Firma uvedla, že spotřebitelé mohou sledovat filmy a seriály ve webovém prohlížeči zařízení. Aplikaci pro Vision Pro nechystá podle agentury Bloomberg ani YouTube a podle zdrojů ani služba pro streamování hudby Spotify. Na aplikaci pro brýle s Applem naopak spolupracovala filmová a zábavní společnost Walt Disney.

Revoluce fyziky? Vědci v CERN chtějí nový a větší urychlovač částic za stovky miliard Zprávy z firem Jaderní vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) představili návrhy na výstavbu nového, většího urychlovače částic, píše stanice BBC. Obvod nového zařízení by byl téměř 3,5krát větší než u toho už existujícího nedaleko Ženevy. Jen jeho výstavba by přišla na 12 miliard liber (asi 350 miliard korun) a vědci doufají, že by přispěl k odhalení dosud neznámých částic a přinesl revoluci v chápání současné fyziky. ČTK Přečíst článek

„Když jsme to viděli, bylo nám jasné, že je to nové plátno, na kterém můžeme vyprávět příběhy způsobem, jaký tady ještě nebyl,“ říká technologický ředitel společnosti Disney Entertainment Aaron LaBerge. Uživatelé tak mohou například sledovat 42 filmů společnosti Disney v trojrozměrném formátu.

Drahé brýle nebudou rychlým bestsellerem, domnívá se agentura Reuters. Apple svůj dodavatelský řetězec uvědomil, aby počítal s výrobou pouze jednoho milionu kusů, napsal ve zprávě pro investory analytik Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein.

Zatím jsou brýle Vision Pro dostupné pouze na americkém trhu. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu vyjednává Apple s Británií a Kanadou, kam by se produkt měl dostat do konce letošního roku. Posléze chce firma brýle rozšířit do zbytku Evropy a do Asie. Inženýři firmy podle médií také pracují na lokalizaci zařízení pro Francii, Německo, Austrálii, Čínu, Japonsko a Jižní Koreu.

Respektovaný analytik Ming-Čch' Kchuo, který se firmou Apple a jejími produkty dlouhodobě zabývá, má za to, že firma brýle uvede na mezinárodní trhy u příležitosti celosvětové konference vývojářů Applu, která se koná v červnu.