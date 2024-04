Lstí připravil Američany o miliardy. A stačila mu k tomu poštovní obálka

V čase kyberpodvodů vypadá zločin, kterého se dopouštěl sedmapadesátiletý Kanaďan jako z jiné doby. V dopisech adresovaných převážně starším Američanům se vydával za jasnovidce. Z obětí se mu za 20 let podařilo vylákat v přepočtu miliardy korun. A dostal za to 10 let natvrdo.

Kanadský podvodník, který se vydával za jasnovidce, přesvědčil o svých nadpřirozených schopnostech více než milion Američanů. Celkem z nich za dvě desítky let vylákal přes 175 milionů dolarů (4,1 miliardy korun), které mu poslali poštou. Soud jej za to poslal na deset let do vězení, napsal v úterý web stanice BBC.

Sedmapadesátiletý Patrice Runner posílal poštou většinou starším lidem dopisy slibující jménem smyšlených „jasnovidců“ zdraví a bohatství, pokud mu v odpovědi zašlou jistý finanční obnos. Kdo odpověděl, začal dostávat desítky dalších dopisů. Runner tak i za pomoci několika spolupracovníků dokázal shromáždit zmíněnou sumu.

„Extravagantní životní styl Patrice Runnera, který nesli na svých bedrech miliony starších a zranitelných Američanů, došel svého konce,“ citovala BBC inspektora americké pošty Chrise Nielsena. Porota uznala Runnera vinným z několika zločinů a udělila mu desetiletý trest.

