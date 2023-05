Adidas zažalovali investoři. Manažeři mohou za naše ztráty, rappera Ye se měli zbavit dřív

Investoři v pátek zažalovali v USA německého výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas kvůli pozdnímu ukončení spolupráce s rapperem Kanyem Westem, který dnes vystupuje jako Ye. Investoři tvrdí, že firma věděla o rapperově problematickém chování několik let před loňským ukončením spolupráce kvůli antisemitským výrokům. Adidas podle nich nepřijal dostatečná opatření, aby minimalizoval riziko pro investory. Firma se proti obvinění ohradila, uvedl server BBC News.

Reklama

Adidas ukončil spolupráci s americkým rapperem loni v říjnu kvůli sérii antisemitských a jinak urážlivých výroků, které West tehdy pronesl. Jeho komentáře a činy firma označila za „nepřijatelné, nenávistné a nebezpečné“ a v rozporu s firemními hodnotami. Firma také zastavila výrobu a prodej velmi ziskových tenisek Yeezy, na kterých s rapperem spolupracovala.

Adidas loni kvůli rappera Westa přišel o čtyři pětiny zisku. Letos poprvé za třicet let čeká ztrátu Zprávy z firem Německému výrobci sportovní obuvi a oblečení Adidas loni klesl zisk z běžné činnosti o 83 procent na 254 milionů eur (bezmála šest miliard korun). Firma se potýkala s vysokou inflací a problémy v Číně, kvůli obviněním z antisemitismu pak zrušila spolupráci s rapperem Kanyem Westem. Adidas to uvedl s tím, že letos by mohl zaznamenat první celoroční ztrátu za 30 let. Firma také sníží dividendu. ČTK Přečíst článek

Na začátku března Adidas oznámil, že mu loni klesl zisk z běžné činnosti o 83 procent na 254 milionů eur (bezmála šest miliard korun). Vedle vysoké inflace a problémů v Číně za to mohly právě i spory s Westem. Adidas navrhl vyplatit za loňský rok dividendu 0,70 eura na akcii, o rok dříve to bylo 3,30 eura za akcii.

„Tato nepodložená tvrzení rozhodně odmítáme. Přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom se proti nim důsledně bránili,“ uvedl Adidas podle BBC.

Investoři v podané žalobě tvrdí, že bývalý generální ředitel Adidasu Kasper Rorsted i další členové vedení o rapperově nevhodném chování věděli a hovořili již dříve. Deník Wall Street Journal zveřejnil podrobnosti o údajné schůzce v roce 2018, na níž Adidas o Westovi jednal. Firma údajně tehdy jednala o přerušení vazeb.

Kanye West za den zchudl o desítky miliard Leaders Magazín Forbes přepočítal hodnotu jmění amerického rappera a popkulturní ikony Kanye Westa. Tomu se jeho experimentální výroky o Židech rozhodně nevyplatily. ČTK Přečíst článek