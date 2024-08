Jak předejít střelbě? Pomůže AI. Dokáže odhalit ukrytou zbraň i předvídat zločin

Veřejnost znepokojují stále častější brutální útoky se zbraní, či přímo atentáty na politické osobnosti. Od vraždění na Filozofické fakultě uplynulo více než osm měsíců a politici i odborníci stále hledají řešení, jak podobným zločinům předcházet.

Umístit bezpečnostní rámy ke vstupům do škol, továren a dalších frekventovaných míst se ukázalo jako nevhodné z důvodu průtahů při kontrole příchozích. „Zavádění bezpečnostních opatření je dvousečné a každé zvýšení bezpečnosti tak má svůj protipól. V případě rámů je to délka prohlídky, a nikdo nemůže po studentech chtít, aby čekali před školami hodinové fronty na odbavení. V rámci univerzitních budov je již nainstalováno téměř tisíc kamer a v rozšiřování jejich možností vidíme bezpečnostní budoucnost,” popisuje požadavky rodičů šéf bezpečnosti Karlovy Univerzity Otomar Sláma.

Karlova Univerzita působí dle jeho slov ve dvou stovkách budov, kde se tisíce studentů i učitelů střídají. Jen Filosofická fakulta působí na deseti místech. „Po události z prosince 2023 se požadavky studentů i rodičů na zajištění bezpečnosti výrazně zpřísnily. Mimo jiné se zvýšila konkrétně i poptávka po kamerových systémech. Objevily se však i obavy z narušení soukromí nebo z nedostatečné kompetence obsluhujícího personálu,“ dodal Sláma s tím, že vypořádání těchto rizik bude jedním z hlavních parametrů při nastavování nových bezpečnostních opatření.

Předvídavé systémy

Stále sofistikovanější chytrá kamerová řešení dodává na trh několik firem. Jednou z nich je Konica Minolta. Právě její technologie mohou nahradit bezpečností rámy u vstupů do objektů. Jsou přesnější v detekci zbraní a méně náročné na instalaci. S využitím umělé inteligencí navíc upozorní na chystanou krádež či vandalismus dříve, než k incidentu dojde.

„V poslední době jsme bohužel svědky nárůstu bezpečnostních incidentů nejen v zahraničí, ale také v České republice. Současně se však posouvají i inovace, zejména v oblasti umělé inteligence. Naše technologie dokážou díky tomu rozpoznat nežádoucí chování či útočníka už v řádech sekund, a to s přesností až 99,9 procenta. V mnoha případech tak na nebezpečnou situaci upozorní ještě dříve, než k poškození majetku či zdraví vůbec dojde,“ řekl Michal Šotek, manažer společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.

Umělou inteligencí lze vybavit i tradiční kamerové systémy, které dosud sloužily jen k pasivní ochraně. Tím lze výrazně zvýšit bezpečnost majetku a osob bez nutnosti náročné výměny stávajících kamer, kterých bývají v objektech někdy i stovky.

Pozor zloděj

Technologie využívající umělou inteligenci fungují na principu rozpoznání předem určených vzorců chování, které těmto incidentům tradičně předcházejí. „Toto řešení se nám již osvědčilo například v segmentu retailu. V obchodních centrech dokáže konkrétně upozornit na krádeže zboží, odložená podezřelá zavazadla nebo předejít fyzickým napadením,“ upřesnil Šotek s tím, že v případě vyhodnocení nebezpečné situace umělá inteligence okamžitě vyšle výstrahu odpovědné osobě, spustí alarm nebo zahájí jiný bezpečnostní postup.

V oblasti detekce zbraní jsou kamerové systémy schopné rozpoznat střelné i bodné zbraně a v případě terahertzových kamer také keramické zbraně či výbušniny. Systém na bázi umělé inteligence rovněž umožňuje sledování osob podle zadaných parametrů v reálném čase nebo zpětné dohledání konkrétní situace či jedinců bez nutnosti pasivně procházet hodiny záznamů.

„Aktuálně pozorujeme výraznější integraci těchto technologií v rámci veřejného i soukromého sektoru. Kromě rychlé identifikace hrozeb a automatického přivolání složek Integrovaného záchranného systému představují chytré kamerové systémy rovněž důležitý zdroj důkazních materiálů,“ uvedl Radomír Ščurek, docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě.

V inteligentních softwarech vidí bezpečnostní budoucnost i on, když říká: „Jednou z největších předností těchto systémů je možnost živého přenosu z místa incidentu a sledování potenciálně nebezpečné osoby v davu či objektu. To významně usnadňuje a zefektivňuje práci zásahových jednotek“.

