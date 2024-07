FBI: Útočník, který střílel na Trumpa, četl zprávy o atentátu na Fica

Útočník, který tento měsíc na předvolebním mítinku spáchal neúspěšný atentát na republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, vyhledával na internetu informace mimo jiné o atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Podle tiskových agentur to v pondělí uvedl zástupce Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Reklama

Trump podle FBI souhlasil, že se v rámci vyšetřování atentátu na jeho osbu podrobí standardnímu výslechu. Plánovaný rozhovor s Trumpem je součástí standardního protokolu, podle nějž FBI v průběhu vyšetřování hovoří s oběťmi federálních trestných činů. FBI minulý pátek potvrdila, že při atentátu na Trumpa ze 13. července v Butleru v Pensylvánii zasáhla bývalého amerického prezidenta kulka nebo její úlomek, která mu způsobila střelné poranění pravého ucha.

Stanislav Šulc: Trump mučedník? Politika, jak ji známe, končí Názory O atentátu na Donalda Trumpa víme ještě o výrazně méně, než jsme v prvních hodinách věděli o atentátu na Roberta Fica. Přesto celý svět analyzuje, spekuluje, předjímá. V post-faktické době, kterou Donald Trump pomáhal prosadit, je to tak zcela v pořádku. Co tedy přinese atentát na Donalda Trumpa, ať už byl spáchán kýmkoli s jakýmikoli pohnutky? Trumpa mučedníka. A to bude silný kalibr nejen v amerických volbách. Stanislav Šulc Přečíst článek

Střelec si vyhledával informace o atentátu na Fica

„Chceme znát to, co pozoroval z vlastní perspektivy,“ řekl v pondělí na tiskovém brífinku zvláštní agent FBI v Pittsburghu Kevin Rojek. Současně novinářům sdělil, o co se 20letý atentátník Thomas Matthew Crooks, jehož bezprostředně po útoku zastřelil agent tajné služby, zajímal na internetu. Podle historie prohlížeče vyhledával informace o masových střelbách, elektrárnách, improvizovaných výbušných zařízeních a také o atentátu na Fica.

Předsedu slovenské vlády útočník opakovaně střelil z bezprostřední blízkosti v polovině května, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na místní náměstí. Fico byl zhruba dva týdny hospitalizován, následně pokračoval v domácí léčbě a na začátku července se vrátil do práce.

Reklama

FBI se i přes stovky výslechů dosud nepodařilo odhalit skutečný Crooksův motiv. Podle úřadu se však rýsuje portrét samotáře, jehož hlavním společenským zázemím byla jeho rodina. Crooksovi rodiče s vyšetřovateli velmi úzce spolupracují, řekl novinářům Rojek s tím, že rozsáhlé plánování, které střelbě předcházelo, se dělo on-line. Rodiče tvrdí, že o plánech svého syna nic nevěděli, a vyšetřovatelé nemají důvod o tom pochybovat, uvedla FBI.

Selhání v akci. Šéfka Tajné služby USA po atentátu na Trumpa rezignovala Leaders Šéfka Tajné služby Spojených států Kimberly Cheatleová rezignovala kvůli atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura AP s odkazem na e-mail, který Cheatleová zaslala svým podřízeným. Cheatleová v pondělí vypovídala před jedním z výborů americké Sněmovny reprezentantů, kterému řekla, že pokus o vraždu Trumpa byl za poslední desetiletí největším operačním selháním agentury, která se kromě jiného stará o bezpečnost amerického prezidenta a dalších významných osob. ČTK Přečíst článek

Dalibor Martínek: Trump vyhraje. Nečtěte internet, sledujte sázky Názory Joe Biden skončil. Kdo v amerických volbách vyhraje? Sledujte sázkové kanceláře. Ty snižují kurzy na Donalda Trumpa, čímž jasně říkají, že je to v jejich očích jasný favorit amerických voleb. Bez ohledu na jeho protikandidáta. Dalibor Martínek Přečíst článek

Karel Pučelík: Trump nebude prezidentem všech Američanů. Nenechme se zmást Názory Máme před sebou Donalda Trumpa 2.0, který chce být prezidentem sjednotitelem? Moc bych na to nesázel, vždyť ani jeho „umírněný“ projev na republikánském sjezdu vlastně až tak umírněný nebyl. Karel Pučelík Přečíst článek