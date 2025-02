Velká čtyřka vloží do AI další stamiliardy dolarů. Investoři zdvihají obočí

Vysoké výdaje vyvolávají obavy ohledně návratnosti. Technologičtí lídři však investice obhajují jako nezbytné pro udržení pozic v rychle se rozvíjejícím sektoru AI.

Masivní investice velkých technologických společností do nástrojů a technologií umělé inteligence (AI) budou pokračovat i v letošním roce. A to navzdory šoku, který na trhu vyvolal údajně výrazně levnější čínský jazykový model společnosti DeepSeek. Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta Platforms letos plánují za vývoj AI a výstavbu související infrastruktury utratit přes 320 miliard dolarů (7,7 bilionu korun), uvedl server listu Financial Times (FT).

Kapitálové výdaje těchto čtyř předních technologických firem už loni dosáhly dohromady rekordních 246 miliard dolarů (5,8 bilionu korun), což představuje výrazný nárůst proti 151 miliardám v roce 2023, dodal FT.

Masivní investice směřují mimo jiné do výstavby datových center a získání vyspělých polovodičů, což jsou důležité předpoklady pro vývoj a provozování velkých jazykových modelů s prvky AI.

Šok jako ze Sputniku

I v souvislosti s nedávným nástupem modelu společnosti DeepSeek však vysoké výdaje vyvolávají obavy investorů ohledně návratnosti. Chatbot R1 společnosti DeepSeek byl podle médií vyvinut za mnohem nižších nákladů než konkurenční americké systémy a jeho provoz je výrazně méně energeticky náročný. To vyvolalo pochybnosti ohledně odůvodněnosti rozsáhlých investic.

Americká média spuštění modelu přirovnávají k vypuštění družice Sputnik někdejším Sovětským svazem, které znamenalo šok pro Západ. Investoři v prvotní reakci začali prodávat technologické akcie v čele s výrobcem polovodičů pro umělou inteligenci Nvidia. Ten mezitím část ztrát smazal.

Technologičtí lídři podle FT investice obhajují jako nezbytné pro udržení pozic v rychle se rozvíjejícím sektoru AI. Příležitost v oblasti AI „je obrovská, a proto do ní investujeme, abychom tento okamžik využili“, uvedl generální ředitel společnosti Google ze skupiny Alphabet Sundar Pichai.

„Mohla by v určitém okamžiku nastat AI zima? Jistě. Ale pokud jste v pozici lídra, nemůžete sundat nohu z plynu,“ sdělil FT analytik Rishi Jaluria ze společnosti RBC Capital Markets.

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg oznámil, že firma v následujících letech utratí „stovky miliard“ na rozvoj AI nad rámec 40 miliard dolarů investovaných v roce 2024. Podle portfolio manažera Jima Tierneyho z investiční společnosti AllianceBernstein si investoři cení skutečnosti, že Meta umí AI využít k efektivnějšímu cílení reklamy na Facebooku a Instagramu, což slibuje okamžitou návratnost investic.

Microsoft pokračuje v expanzi cloudové infrastruktury Azure s rozpočtem 80 miliard dolarů. Šéf Amazonu Andy Jassy potom oznámil, že většina z plánovaných 100 miliard dolarů půjde do datových center pro Amazon Web Services, což odůvodnil silnou poptávkou. Akcie Amazonu se nicméně po tomto oznámení propadly o sedm procent.

