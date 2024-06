Ikea zvýšila odměny zaměstnancům. Na fluktuaci tratila miliony

Na pět tisíc dolarů v průměru vyjde švédského nábytkářského obra Ikea odchod zaměstnance a zaškolení nového. Fluktuace pracovníků byla v minulosti obrovská. Ti si stěžovali zejména na nepřehledné služby a nízké platové ohodnocení.

Zaměstnanci prodejen Ikea v USA a dalších zemích v uplynulých letech houfně odcházeli, uvádí agentura Bloomberg. V Británii a Irsku měnila práci polovina všech nových zaměstnanců v průběhu jednoho roku. Výměna pak nábytkáře vyšla na pět tisíc dolarů, nebo i více. K zastavení fluktuace a s ní spojenými obrovskými náklady potřeboval švédský nábytkářský zjistit, proč jsou jeho skladníci, prodavači a pokladní v obchodě tak nešťastní a rychle to napravit.

Vzácní zaměstnanci

Do roku 2022 totiž odcházelo z různých důvodů ročně více než 62 tisíc zaměstnanců po celém světě, což se rovnalo asi třetině pracovní síly. Navíc nedostatek pracovních sil v době pandemie ztěžoval doplňování počtů. „Pracovníci náhle začali být velmi vzácní,“ uvedl nedávno Jon Abrahamsson Ring, generální ředitel Inter Ikea Group. Ikea se tak zaměřila na zvýšení platů, zvýšení flexibility pro zaměstnance v prodejnách a používání nových technologií, které zaměstnancům usnadní práci.

Výsledky byly jasné a situace se začala obracet, když v USA klesla do konce roku 2023 fluktuace zhruba čtvrtinu zaměstnanců, z třetiny o rok dříve. Zvýšení platů se na práci zaměstnanců pozitivně promítlo v celém světě. Například v České republice dostali přidáno minimálně o sedm procent a platy se dle pozice pohybují od dvaceti do devadesáti tisíc korun.

Nárůst v Česku

V Česku Ikea za loňský rok vykázala tržby 12,1 miliardy korun. Meziročně to byl mírný nárůst o dvě procenta, uvedl generální ředitel společnosti pro Česko, Maďarsko a Slovensko David McCabe. Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky ve Sbírce listin dosáhla IKEA ve finančním roce 2021/2022 čistého zisku 1,2 miliardy korun.

