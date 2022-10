Google končí v Číně s překladačem. Už mu toho kvůli tlaku Pekingu moc nezbývá

Po vyhledávači, mapách a mailu přestanou mít zájemci v Číně možnost využívat i překladač od Googlu. Mateřská firma technologické společnosti Alphabet oznámila, že kvůli „nízkému využití” službu zastavuje. Google má s Pekingem napjaté vztahy již léta, upozornil server CNBC.

„V pevninské Číně ukončujeme provoz Google Translate z důvodu jeho nízkého využívání,“ uvedl Google v prohlášení podle serveru CNBC. Tento krok znamená konec jednoho z jejích posledních zbývajících produktů v druhé největší světové ekonomice, podotkl zpravodajský server. Specializovaný web pro pevninskou Čínu pro Google Translate nyní přesměrovává uživatele na hongkongskou verzi služby. To však není dostupná z pevninské Číny.

Google má napjatý vztah s čínským trhem dlouhodobě. Americký technologický gigant stáhl svůj vyhledávač z Číny v roce 2010 kvůli přísné vládní cenzuře. Jeho další služby – jako jsou Google Maps a Gmail – jsou také účinně blokovány čínskou vládou. V důsledku toho se místní konkurenti, jako jsou vyhledávač Baidu a obří sociální síť a herní gigant Tencent, stali dominantními hrací na čínském internetu v oblastech od vyhledávání po překlad.

Přesun výroby z Číny

Google má v současnosti v Číně velmi omezené zastoupení. Některé z jeho zařízení včetně smartphonů jsou stále vyráběny v Číně. Ale New York Times minulý měsíc uvedl, že Google přesouvá část výroby svých smartphonů Pixel do Vietnamu. A činí tak i další Big Tech firmy – Apple tak část výroby nejnovějších iPhonů přesunul do Indie.

Společnost Google se také snaží přimět čínské vývojáře, aby globálně vytvářeli aplikace pro její operační systém Android, které pak budou dostupné prostřednictvím obchodu Google Play – i když jsou v Číně blokovány. V roce 2018 Google zkoumal se svým vyhledávačem opětovný vstup do Číny, ale nakonec projekt návratu po odporu zaměstnanců a politiků zrušil.

Napjaté vztahy Washingtonu a Pekingu

Americké společnosti se v posledních letech ocitly uprostřed pokračujícího napětí v technologické sféře mezi USA a Čínou. Washington je mimo jiné stále znepokojen potenciálním přístupem Číny k citlivým technologiím v oblastech, jako jsou umělá inteligence a polovodiče. V srpnu proto i americký výrobce čipů Nvidia oznámil, že Washington omezí prodej konkrétních komponent společnosti do Číny.

Firmy ze Spojených států ale vidí ještě další a větší rizika – celní válku s Pekingem s cílem snížit přebytek bilance obchodu Číny s USA, kterou zahájil předchozí prezident USA Donald Trump. Obchodní válku těchto dvou mocností nedávno také vyšponovala čínská reakce na nedávnou návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. Technologické firmy se tak obávají, že spolupráce s dodavatelskými firmami v Číně je může dostat doprostřed jejího eskalujícího konfliktu se Spojenými státy o Tchaj-wan, napsal před nedávnem deník The New York Times.