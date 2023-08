Miliardář Křetínský míří i do IT sektoru, s francouzským Atosem jedná o koupi divize Tech Foundations

Francouzský technologický podnik Atos jedná o prodeji své divize Tech Foundations firmě EP Equity Investment (EPEI) miliardáře Daniela Křetínského. Zbaví se tak závazků za 1,9 miliardy eur , tedy 45,4 miliardy korun, od EPEI dostane 100 milionů eur. Společnost Tech Foundations se zabývá mimo jiné datovými centry či outsourcingem podnikových procesů. List Le Monde dřív upozornil, že by to bylo poprvé, co by Křetínský vstoupil do sektoru IT služeb.

Reklama

Společnost Atos chce v rámci transakce posílit svou rozvahu navýšením kapitálu o 900 milionů eur. Firma EPEI souhlasila s tím, že nakoupí akcie Atosu za cenu 20 eur za kus, a získá tak podíl 7,5 procenta. Společnost chce také vydat nové akcie za 720 milionů eur, které nabídne všem stávajícím akcionářům.

Transakce divizi ohodnocuje na dvě miliardy eur. Tech Foundations měla za loňský rok tržby 4,5 miliardy eur. Po prodeji se Atos přejmenuje na Eviden.

Le Monde o možném převzetí informoval už letos v březnu. Atos loni v červnu kvůli ztrátám zahájil restrukturalizaci.

Křetínský usiluje o energetickou firmu Steag. Soupeřů ubývá, zbyli už jen Španělé Zprávy z firem Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského a španělská investiční společnost Asterion Industrial Partners, která se zaměřuje na infrastrukturu, jsou posledními dvěma zájemci o německou energetickou společnost Steag, píše s odvoláním na obeznámené zdroje agentura Bloomberg. Diskuze podle nich stále probíhají a není jisté, zda vyústí v transakci. Zúčastněné strany se k věci nevyjádřily. ČTK Přečíst článek

Křetínského francouzské impérium

Křetínský, který ve Francii studoval a francouzsky plynně hovoří, se v zemi už významně angažuje v energetice. Má podíly také například v novinové společnosti Le Monde a v televizní skupině TF1. Jeho firma Czech Media Invest (CMI) v dubnu také oznámila, že kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis. Minulý měsíc se předběžně dohodl na převzetí zadluženého maloobchodního řetězce Casino.

Akcie Atosu krátce po zahájení obchodování na burze v Paříži vykazovaly růst zhruba o deset procent nad 10,40 eura.

Další zářez na tuzemském trhu. Miliardář Křetínský může koupit Gazela Energy Zprávy z firem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil společnosti EP Energy Trading z Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského, která pod značkou epet dodává elektřinu a plyn odběratelům v Česku a na Slovensku, nákup obchodníka s elektřinou Gazela Energy. Firma zásobuje přes 13 tisíc odběratelů, uvedl úřad. ČTK Přečíst článek

EPH miliardáře Křetínského koupil jednu a půl elektrárny v Nizozemsku. Je trojkou na trhu Money Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského posílil svou pozici trojky na nizozemském energetickém trhu. Cenu nových dvou akvizic ale firma neuvedla. ČTK Přečíst článek